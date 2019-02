Via libera al bilancio di previsione: tariffe invariate, interventi su scuole e strade

Nella seduta consiliare del 20 febbraio è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Scarlino: tutte le aliquote tributarie sono rimaste invariate, così come tutte le tariffe delle entrate extra-tributarie, che sono ferme ai livelli deliberati nel 2016 e negli anni precedenti, ricordando che con la programmazione 2018-2020 era stata già prevista una riduzione per le tariffe dei servizi socio-educativi entrate in vigore con l’anno scolastico 2018-2019.

Sono state mantenute anche le percentuali di compartecipazione dei servizi a carico del cittadino, il cui indice di copertura medio dei costi è pari al 34,92%, così come è rimasta invariata la spesa per gli interventi sul sociale e di sostegno alle famiglie.

Per il 2019 sono previste anche importanti spese per le opere pubbliche, tra cui la costruzione della nuova cucina per mensa scolastica per 135.000 euro, la sistemazione della strada comunale alle Case per 80.000 euro e la realizzazione della pista ciclabile sul canale Allacciante per 30.000 euro. Grazie al contributo ministeriale di 50.000 euro si procederà inoltre alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle strade comunali nella zona industriale La Botte – via Giani, a Scarlino Scalo in via Lelli e in via Mascagni e a Portiglioni in via Belvedere.

“E’ un bilancio positivo – dichiara il sindaco Stella –, che non introdurrà aumenti fiscali e tributari garantendo il mantenimento dei servizi, oltre che di manutenzione del territorio ed alcune opere pubbliche“.

Al termine della seduta il sindaco ha informato il Consiglio comunale sulla difficile situazione dei lavoratori di Scarlino Energia, per la quale sarà istituito un tavolo tecnico con la Regione Toscana.

Il sindaco ha inoltre riferito di aver inviato una diffida alla Regione, come fatto anche dal sindaco di Follonica, affinché provveda a ritirare l’autorizzazione a Scarlino Energia sulla base della recente sentenza del Consiglio di Stato.