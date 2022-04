Via libera al bilancio di previsione ed al piano delle opere pubbliche: gli investimenti previsti

Un bilancio solido e in equilibrio, che conferma la gestione oculata degli ultimi anni, basato sul mantenimento delle tariffe e del livello di servizi rivolti ai cittadini, con particolare attenzione per le fasce deboli e l’avvio di nuove opportunità per cittadini e famiglie, nonostante le difficoltà che hanno colpito gli enti locali a causa dell’emergenza Covid, che riguarda sia gli aspetti sanitari, ma anche quelli sociali ed economici.

Sono queste, in sintesi, le linee guida del bilancio di previsione per il 2022 del Comune di Roccastrada, che è stato approvato nella seduta del Consiglio comunale del 20 aprile scorso.

A questo si unisce un corposo piano delle opere pubbliche che tiene conto di una serie di interventi che si renderanno possibili grazie alle risorse del Pnrr attivate grazie a progettazioni in vari ambiti, anche legati alla sinergia con l’Unione dei Comuni Colline Metallifere.

Servizi, fra mantenimento e nuove opportunità

“Negli ultimi anni – dichiara il sindaco Francesco Limatola – abbiamo sempre messo al primo posto il sociale e il buon livello dei servizi a domanda individuale, quali asilo nido, mensa e trasporto scolastico, mantenendo invariate le tariffe e l’attenzione alle fasce deboli. Siamo riusciti ad offrire e potenziare alcune opportunità per le famiglie: dai servizi per la prima infanzia, grazie alla gestione associata e alle risorse giunte dalla Regione Toscana, ai servizi estivi per i bambini nelle fasce di età 3 – 6 anni e 6 – 14 anni, con impegni straordinari a causa delle limitazioni imposte dai protocolli sanitari anti Covid“.

Tributi

“Sul fronte dei tributi – spiega l’assessore al bilancio Barbara Rusci -, con l’approvazione del bilancio si prevede l’azzeramento della Tari per due anni per le attività produttive e commerciali, l’esenzione della Cosap per le attività di ristorazione e bar in caso di occupazione di suolo oltre i 15 mq e fino a 30 mq, mentre nel prossimo Consiglio approveremo l’azzeramento di tasse e tributi per nuovi residenti che si insedieranno nei centri storici“.

Interventi sul patrimonio ed opere pubbliche

Il Piano delle opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale è finanziato con ingenti risorse extracomunali, intercettate grazie al lavoro degli uffici che hanno predisposto progettazioni da sottoporre a richiesta di finanziamento.

Nello specifico, in sintesi, questa la situazione delle opere pubbliche in corso ed in programmazione.

Sono finanziati con risorse ministeriali per € 500.000 i lavori di consolidamento dei cimiteri di Roccatederighi e Torniella, per i quali sono stati recentemente affidati i lavori che presto vedranno l’inizio, così come avvierà a breve l’intervento che consentirà la fruibilità del castello di Montemassi per una spesa di € 150.000. Sono in corso le procedure di affidamento della progettazione esecutiva dell’intervento di riqualificazione di via della Torre nel centro storico di Roccatederighi, finanziato con risorse regionali e comunali per una spesa complessiva di € 280.000.

Prenderà avvio nel prossimo mese di giugno l’intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale delle Pescine a Roccastrada, intervento finanziato con risorse extra comunali per un importo di € 100.000, e con la fine del corrente anno scolastico avvieranno i lavori del secondo stralcio di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico della scuola media di Roccastrada.

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico di Ribolla, mentre l’intervento di rigenerazione urbana nella medesima frazione è in fase di ultimazione con la previsione del termine dei lavori alla fine del prossimo mese di giugno.

E’ in corso di definizione la progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento della frana del Chiusone a Roccastrada, per una spesa di circa 1,5 milioni di euro, finanziati con risorse extracomunali.

Sono stati presentati progetti per richieste di finanziamento su bandi regionali o sul Pnrr per interventi di rigenerazione urbana di Roccastrada capoluogo, rigenerazione urbana della frazione di Piloni e, di concerto con i Comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo, un progetto di rigenerazione urbana con riqualificazione delle piazze dei centri storici di Sassofortino, Roccatederighi e Roccastrada, per il quale è previsto anche un intervento sul teatro comunale. Anche per quanto riguarda la manutenzione degli impianti sportivi comunali, sono state presentate progettazioni per richieste di finanziamenti extra comunali.

Ambiente, promozione turistica e partecipazione

“Altri settori ai quali l’Amministrazione presterà particolare attenzione – chiude Limatola – saranno la tutela dell’ambiente con il monitoraggio della raccolta differenziata implementata ed estesa al territorio comunale, la promozione turistica e la partecipazione attiva della cittadinanza e del mondo dell’associazionismo, già partner preziosi del Comune per le numerose attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio. A questo si unisce anche la sinergia messa in piedi con l’ambito territoriale Maremma Toscana – Area Nord, che unisce otto Comuni in una nuova governance di sviluppo dell’area che recentemente ha visto la partecipazione alla Bit. Proprio a questo proposito è andata a buon fine la candidatura dell’Ambito a Comunità europea dello sport, mediante la quale si auspica un ritorno di immagine dell’intero comprensorio, con una prospettiva di ripresa all’insegna della normalizzazione dei flussi turistici post covid”.