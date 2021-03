Via libera al bilancio di previsione: ecco gli investimenti programmati dal Comune

“Ieri è stato approvato dal Consiglio comunale di Gavorrano il bilancio di previsione 2021-2023, che prevede per l’anno 2021 un totale di spesa e entrate per 17.516.031 euro“.

A dichiararlo è il sindaco Andrea Biondi.

“Le previsioni delle entrate per l’anno 2021 sono state tarate con prudenza, in base ai dati assestati dell’anno precedente, vista l’incertezza legata all’evoluzione dell’emergenza sanitaria – spiega il sindaco -. Per quanto riguarda le imposte principali come l’Imu e l’Addizionale comunale Irpef, si è mantenuto essenzialmente il valore degli accertamenti dello scorso anno; inoltre, anche per quest’anno abbiamo previsto la concessione gratuita degli spazi pubblici come misura di sostegno a quelle attività, come ristoranti e bar, gravemente colpiti dalla situazione epidemiologica. Nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria che stiamo vivendo, questa amministrazione ha voluto continuare a portare avanti le progettualità iniziate dall’inizio legislatura, investendo nello sport, nelle politiche giovanile e nella cultura”.

“Per quanto riguarda lo sport è stato confermato il contributo per le associazioni sportive per 15.000 euro, così come un contributo di 5.000 euro per i futuri gestori della piscina di Giuncarico, per la quale uscirà a breve il bando per l’affidamento – continua Biondi -. In ambito culturale sono stati stanziati fondi per la realizzazione del Festival del Teatro delle Rocce, ma anche per altre manifestazioni come la prima edizione del Gavorrano Film Festival festival da svolgere presso Ravi Marchi, oltre gli eventi di ‘Caldana in Bellezza’ e per i servizi museali. Per il settore turistico si è destinato risorse per la gestione dell’Infopoint turistico attivo dall’estate 2019. Sempre in linea con quanto fatto gli scorsi anni si è previsto un contributo per le nuove attività produttive che investiranno nel nostro territorio“.

“Ne corso dell’anno 2021 verranno realizzati importanti investimenti già previsti nel precedente esercizio, fra cui la realizzazione della nuova biblioteca comunale presso i Bagnetti, di un centro diurno/ostello sociale come progetto di recupero della ex scuola elementare di Gavorrano, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento al centro congressi, l’ampliamento della residenza per anziani Casa Maiani, la copertura della pista di pattinaggio a Bagno di Gavorrano. Infine per l’anno in corso sono previsti importi investimenti, come fra gli altri il consolidamento del costone roccioso di V. Veneto a Gavorrano, la ricostruzione del muro di via del Sicomoro a Giuncarico, lavori per la sicurezza idraulica nella frazione di Potassa e la realizzazione di una pista polivalente a Giuncarico – termina il sindaco -. La soddisfazione è molta per essere riusciti a mantenere le parole d’ordine della legislatura, arrivata ormai al terzo anno, in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo a seguito della diffusione pandemica“.