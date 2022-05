Il Consiglio comunale approva il bilancio consuntivo: il Comune ha un patrimonio netto di 27 milioni

Approvato a maggioranza dal Consiglio comunale di Massa Marittima il rendiconto di esercizio 2021.

Il Comune chiude l’anno con un risultato di amministrazione di 5 milioni 118mila euro e un fondo di cassa pari a 2 milioni e 164mila euro. Il fondo pluriennale vincolato è di 2 milioni e 70mila euro. Questi dati attestano il buono stato di salute dell’Ente. Anche lo stato patrimoniale e il conto economico rilevano una situazione positiva, chiudendo con un patrimonio netto di 27 milioni di euro. Un dato che potrebbe apparire negativo, da una prima lettura, ma che al contrario testimonia l’attenzione del Comune verso i cittadini, è il Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è salito a 5 milioni e 282mila euro in conseguenza della scelta fatta dall’amministrazione comunale, durante la pandemia, e suggerita dallo stesso legislatore, di bloccare il recupero coattivo, in modo da gravare il meno possibile sulle famiglie già in difficoltà.

“Il rendiconto di gestione è prima di tutto l’atto che consente di valutare l’azione amministrativa dell’ente, guardando a ciò che è stato fatto e a come sono state spese le risorse – spiega il sindaco Marcello Giuntini –. Il 2021 ha continuato ad impegnare il Comune nell’emergenza sanitaria, a partire dalle azioni di contrasto alla diffusione del virus con l’apertura del centro vaccinale, per il quale non mi stancherò mai di ringraziare i volontari che ci hanno consentito di erogare il servizio. Al tempo stesso con risorse proprie il Comune ha garantito misure di sostegno alla cittadinanza, come le agevolazioni e le riduzioni sulla Tari per imprese e famiglie, e l’incremento dei servizi sociali, con le integrazioni ai canoni di locazione e i pacchi alimentari. Sono proseguiti anche il sostegno all’associazionismo territoriale e gli investimenti sulla cultura e il turismo. Nonostante la pandemia sono stati portati avanti una miriade di eventi. L’ufficio turistico ha lavorato a pieno ritmo con un aumento di ore e un miglioramento del servizio, sul quale continueremo a investire. E così è stato per i musei e la biblioteca. Anche sul piano dell’offerta dei servizi socio educativi siamo cresciuti: il nido comunale è passato dai 24 ai 32 bambini iscritti, raggiungendo il massimo delle sue potenzialità.”

“Il 2021 è stato un anno particolarmente impegnativo per la progettazione – prosegue il sindaco Marcello Giuntini –, a partire dalle scuole di Valpiana e Prata fino all’adeguamento sismico della sede principale dell’Istituto comprensivo; poi la progettazione del parcheggio scambiatore di via dei Chiassarelli; il progetto di riqualificazione delle aree limitrofe alle mura civiche e quello di rigenerazione urbana della piazza Garibaldi, che riguarda anche le vie limitrofe e l’area tra l’ingresso alla piazza e le Fonti sottostanti il Palazzo dell’Abbondanza. È stata completata la progettazione del recupero della fonte del Tordino e della via dei Chiassarelli, finalizzate allo sviluppo del turismo lento, ed è in fase di completamento un progetto di recupero e valorizzazione di fosso Valcastrucci a Capanne. Gran parte di queste progettazioni sono state finanziate con fondi statali. Nel corso dell’anno sono stati eseguiti i lavori su alcune importanti strade: via Risorgimento, via Pizzetti, via Marsala e via Populonia; inoltre, sono stati finanziati gli interventi di rifacimento del muro di contenimento in via Risorgimento a cui si aggiungono i lavori tra via Risorgimento e via Massetana Sud, previsti nel 2022. Sono stati finanziati nel 2021 i progetti di via delle Scuole e della delegazione comunale, nella frazione di Tatti, per i quali sono in corso i lavori. Sugli impianti sportivi, siamo andati avanti con la piscina comunale e contiamo di terminare i lavori per la nuova palestra a fine giugno. Il settore edilizia ha registrato un incremento dei permessi a costruire e delle manutenzioni straordinarie in conseguenza dell’applicazione degli incentivi energetici statali. Con il piano strutturale adottato, e il piano operativo in corso di redazione, vogliamo dare nuovo impulso allo sviluppo locale. In questa ottica nel 2021 il Comune ha anche commissionato uno studio al Sant’Anna di Pisa, che presenterà i risultati in autunno.“