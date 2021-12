Bilancio e piano delle opere pubbliche, via libera del Consiglio comunale: gli interventi previsti

Il Consiglio comunale di Massa Marittima, nella seduta di mercoledì 22 dicembre, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2022-2024. Nella stessa seduta sono stati approvati il Piano triennale delle opere pubbliche e il documento unico di programmazione. È un bilancio di previsione da 30milioni e 811mila euro, con circa 8 milioni e 600mila euro di spese correnti e 8milioni e 600 mila euro di spese in conto capitale. Particolare attenzione è riservata alle frazioni, con la scelta del Comune di implementare del 50% le risorse destinate alla manutenzione e al decoro urbano dei paesi.

“Per il secondo anno consecutivo approviamo il bilancio rispettando la scadenza ordinaria del 31 dicembre –commenta il sindaco Marcello Giuntini – e questo ci consente di garantire all’Ente la piena operatività sin dai primi giorni del 2022, senza essere costretti all’esercizio provvisorio. Un risultato importante, reso possibile grazie all’enorme sforzo dei nostri uffici. Gli investimenti previsti su tutto il territorio comunale da questo bilancio vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando i presupposti per lo sviluppo economico e il rilancio turistico del nostro comune, particolarmente vocato al turismo sportivo e culturale. Per lo sviluppo saranno fondamentali gli strumenti urbanistici in via di definizione. In una delle ultime sedute abbiamo approvato le controdeduzioni al piano strutturale e nei prossimi Consigli adotteremo il piano operativo comunale, che ci permetterà di disegnare la Massa Marittima del futuro.

La programmazione del periodo 2022 -2024 può contare su diversi progetti che sono in stato avanzato e che ci consentono di partecipare ai bandi. Proprio in queste ore il Comune ha ottenuto un finanziamento di 355mila euro su un investimento complessivo di 400mila, per realizzare il parcheggio tra via Chiassarelli e via della Manganella a servizio della palestra e degli itinerari cicloturistici verso Ghirlanda. Un altro importante intervento che partirà nei prossimi mesi è il rifacimento dell’illuminazione pubblica nel capoluogo e in tutte le frazioni: stiamo andando a gara e contiamo a fine estate di iniziare i lavori. Il capoluogo sarà interessato da progetti di rigenerazione urbana, come la riqualificazione di piazza Garibaldi e delle vie limitrofe e gli interventi per la fruibilità della cinta muraria. Fondamentale sarà andare avanti con la progettazione sul collegamento tra la parte bassa e la parte alta della città. Procederemo inoltre con l’allestimento del terzo piano del Museo archeologico che sarà dedicato alla storia medievale di Massa Marittima. Nei primi mesi del nuovo anno partiranno anche i lavori per la rotonda, alla confluenza tra via del Risorgimento e viale Massetana sud.”

“Particolare attenzione in questo bilancio viene riservata alle frazioni – sottolinea Marcello Giuntini – con la scelta di implementare del 50% le risorse destinate alla manutenzione e al decoro urbano dei paesi, grazie all’impegno preso dall’assessore Ivan Terrosi. Le frazioni saranno interessate anche da importanti progetti di edilizia scolastica, come la nuova scuola primaria a Prata, che richiederà un investimento di 842mila euro, e la realizzazione del nuovo edificio scolastico a Valpiana, con un intervento da 1milione e 218mila euro, che si vanno ad aggiungere all’adeguamento sismico della scuola elementare e dell’infanzia nel capoluogo. Altri progetti importanti su cui si sta impegnando l’amministrazione comunale sono la valorizzazione del centro urbano di Valpiana e l’intervento di recupero che interesserà le fonti e la stazione di Ghirlanda, strategico per sviluppare il progetto cicloturistico delle 3M“.

“Per quanto riguarda gli aspetti di programmazione sui temi legati alla pubblica istruzione – conclude Giuntini – il Comune ha previsto diverse decine di migliaia di euro per garantire supporto educativo ai bambini con fragilità che frequentano la scuola dell’infanzia e dell’obbligo. Stanno aumentando i casi e pertanto il Comune ha deciso di potenziare anche l’investimento. Un impegno importante quanto necessario, di cui l’amministrazione comunale si fa carico, per garantire il diritto allo studio a tutti i bambini.“