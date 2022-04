Consiglio comunale, approvato il bilancio: “Conti in salute, possibilità di investimenti”

Si è svolto oggi, venerdì 29 aprile, il Consiglio comunale di Capalbio. Una seduta che ha visto all’ordine del giorno, tra i tanti temi, l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2021.

“Il bilancio comunale si presenta in salute – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – e finalmente, dopo alcuni anni di tensione nella parte corrente, si inizia, nonostante una certa rigidità, ad avere qualche spazio economico finanziario. Resta invece agevole la parte del bilancio relativa agli investimenti, per i quali, anche grazie alle numerose risorse esogene al bilancio, provenienti da bandi e da interventi di enti terzi, consente all’amministrazione di guardare con fiducia a un piano d’investimenti strutturali, riguardante anche le opere pubbliche, per il territorio del Comune di Capalbio”.

“Siamo soddisfatti – spiega Federico Bordo, assessore con delega al bilancio – del lavoro svolto in questi primi mesi. Ciò ci consente di guardare al futuro con fiducia. Tra l’altro, il significativo avanzo di amministrazione consentirà nell’immediato di finanziare gli importantissimi incarichi per la redazione del piano strutturale e del piano operativo, oltre ad alcune piccole azioni che, alla luce della rigidità della spesa corrente, non abbiamo inserito nel bilancio preventivo“.

Il dibattito ha visto come protagonista anche il tema della convenzione tra i Comuni di Capalbio, Magliano in Toscana ed Orbetello per la gestione associata delle funzioni nel settore sociale per il triennio 2022-2024.

“Finalmente tutte le realtà delle Colline dell’Albegna – ha proseguito la Giunta – hanno siglato l’accordo per il funzionamento dei servizi del settore, segnando così un passo importante in tema di assistenza alla comunità”.

Approvati, infine, i regolamenti per i servizi scolastici e per la biblioteca “La piccola”.

“Le revisioni che abbiamo apportato – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola e alla cultura – hanno mirato ad uniformare i servizi legati al mondo della scuola, come la mensa e i trasporti, alle nuove normative vigenti. Per quanto riguarda l’asilo nido, abbiamo ridotto le quote d’iscrizione per le famiglie che hanno due o tre bambini, aiutando così i nuclei familiari più numerosi. Inoltre, sono stati rivisti i dettagli per ridurre la spesa mensile se i bambini sono assenti per diversi giorni”.

Nello specifico, ci sarà una riduzione del 15 per cento per il secondo figlio e del 50 per cento per il terzo. Inoltre, in caso di assenza dell’iscritto pari o superiore a quindici giorni continuativi, anche su due mesi consecutivi, sarà possibile una riduzione della quota sempre del 50 per cento.

Infine, è stato approvato anche il nuovo regolamento interno della biblioteca “La piccola”, aperta di recente: “Si tratta di un passaggio chiave – conclude Puccini – per un servizio importante per i cittadini nel quale crediamo molto”.