Fine mandato, il bilancio dell’amministrazione: “Raggiunti tutti gli obiettivi e oltre”

“Lasciamo un Comune in buona salute, sotto ogni punto di vista. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nelle linee programmatiche in ogni settore”.

Queste le parole del sindaco di Manciano Mirco Morini sul mandato 2017-2022, che si concluderà nel prossimo mese di maggio.

“In questi 5 anni – afferma il sindaco – abbiamo avuto modo di guardare da vicino le esigenze della gente, quello che andava e quello che non andava. Abbiamo lavorato sempre ascoltando le richieste dei cittadini, le proposte dei nostri elettori e le critiche dell’opposizione. Abbiamo lavorato duramente, impegnandoci seriamente a cercare e poi trovare soluzioni per dare risposte celeri e certe a chi ce le chiedeva, in maniera trasparente e sempre alla luce del sole. Abbiamo dovuto affrontare grosse avversità tutte insieme, che forse mai nessuno prima di noi si era trovato a vivere: l’alluvione del 2019 che ha messo ko le Cascate del Mulino, le ripetute esondazioni dei fiumi a causa di forti ondate di maltempo, la pandemia, l’inagibilità della scuola elementare e media di Saturnia, la morte del nostro comandante della Polizia municipale Piero Rossi. Abbiamo dato la nostra vita tra le pareti di questo Comune e nello stesso tempo abbiamo aperto le porte del Comune e non abbiamo mai lasciato indietro nessuno”.

“È tempo di bilanci – spiega l’assessore ai lavori pubblici Valeria Bruni – e lo faccio guardando indietro con la mente tutto quello che è stato fatto: una miriade di progetti e opere pubbliche. L’ufficio Lavori pubblici e manutenzioni ha lavorato nel quinquennio in modo proficuo e collaborativo.In cinque anni abbiamo portato a casa 88 progetti tra opere pubbliche e servizi di manutenzione. Tutti gli interventi di manutenzione e riqualificazione hanno interessato il territorio comunale, sia a Manciano che nelle frazioni, dando priorità alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare esistente, con particolare attenzione agli edifici scolastici e alla messa in sicurezza delle strade. Abbiamo riscontrato numerose criticità: l’inverno 2019 è stato coinvolto dall’evento alluvionale che ha creato numerose difficoltà principalmente alle infrastrutture viabili. Nel corso dell’anno 2020, a causa della situazione pandemica, il settore Lavori pubblici ha dovuto adeguare i propri processi di lavoro, cercando di arginare l’emergenza sanitaria e tutelando i propri impiegati, come previsto dalle norme legislative emesse. L’area specifica dei Lavori pubblici e Manutenzioni, visti i numerosi servizi essenziali da garantire alla cittadinanza, nonché le numerose opere pubbliche da seguire direttamente sui cantieri, nonostante l’emergenza sanitaria ha garantito seppur in maniera alternata del personale sempre il lavoro in presenza. In particolare il personale addetto ai servizi manutentivi, vista la dislocazione logistica territoriale, ha lavorato sempre in presenza e in sicurezza”.

“In questi anni – spiega l’assessore al bilancio, Roberto Bulgarini – il nostro scopo era quello di centrare gli obiettivi elencati nelle linee programmatiche e questo abbiamo fatto. Abbiamo onorato il patto stretto con gli elettori e abbiamo portato a casa quello che avevamo promesso. Inoltre, cosa non da poco, abbiamo ridotto le tasse e nel periodo della pandemia abbiamo concesso agevolazioni agli imprenditori e alle famiglie. Ma non solo, abbiamo aumentato gli investimenti nonostante il delicato periodo che abbiamo dovuto affrontare”.

Ecco tutti gli interventi dal 2017 al 2022: manutenzione alla viabilità comunale finalizzata alla regimazione delle acque meteoriche; pulizia dell’area antistante la piazza della chiesa di San Martino sul Fiora; realizzazione della nuova pavimentazione della pista da ballo parco pubblico a San Martino sul Fiora; progetto degli impianti sportivi; accatastamenti degli immobili ed aree comunali; acquisto di forniture cimiteriali; realizzazione del bagno per diversamente abili alla scuola elementare a Marsiliana; manutenzione ordinaria alla scuola materna di Manciano; rifacimento dei 3 bagni a servizio dei bambini; sostituzione di 4 caldaie con nuova impiantistica per le scuole; riqualificazione dell’impianto termico a servizio degli spogliatoi del campo sportivo di Manciano con la realizzazione del fotovoltaico; sostituzione delle caldaie degli edifici pubblici comunali; ripristino del muro di via Martiri della libertà a Manciano capoluogo; arredi urbani; realizzazione dei loculi a Manciano capoluogo gruppo 18; riqualificazione della piazza di Saturnia; adozione del bando sul sociale destinato ai servizi alla persona; ripristino della copertura del palazzetto dello sport a Manciano; acquisto di cannocchiali panoramici; acquisto di 16 lampioni fotovoltaici; acquisto di 2 automobili Panda 4×4; acquisto di 2 porter; acquisto di attrezzature per il cantiere comunale per eseguire lavori in amministrazione diretta; rifacimento della copertura del tetto delle ex scuole dei Poderi; manutenzione delle scuole di Manciano; adozione del bando sul sociale sul progetto ‘Il futuro siamo noi’; interventi di riduzione dei movimento franosi del territorio comunale (Poggio Murella, Marsiliana e San Martino sul Fiora, riqualificazione della piazza di Marsiliana; progetto di via Clodia; ripristino delle pensiline delle scuole e copertura dell’edificio delle scuole medie di Manciano; manutenzione ordinaria della viabilità extraurbana; manutenzione ordinaria della viabilità urbana del capoluogo e delle frazioni; manutenzione straordinaria delle ex scuole di San Man Martino Sul Fiora; manutenzione straordinaria della scalinata fra vicolo IV e via XX Settembre e Costa nuova a Manciano; manutenzione straordinaria della viabilità della strada delle Piagge a Montemerano e in località Greppo a Poggio Capanne; manutenzione della viabilità del tratto di strada del Morticino a Poggio Foco e del primo tratto della strada del Saragiolo in agro di Manciano e Montemerano; ripristino del muro tra via Marsala e via Trieste a Manciano con il contributo ministeriale per di 70mila euro; riqualificazione di piazza della Rampa, via Marsala a Manciano; lavori di manutenzione del patrimonio disponibile in genere eseguiti su tutto il territorio comunale; incarico professionale per stradario; incarico professionale per stradario e completamento, realizzazione del nuovo gruppo di loculi del cimitero di Poggio Murella; lavori di adeguamento e messa in sicurezza del cimitero di Poggio Murella (parte più vecchia), compreso l’accatastamento dei nuovi gruppi e della parte ex nuova (mai accatastata); lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Saturnia, sede della scuola elementare e media; lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni infissi e pavimenti presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Manciano; adeguamenti degli spazi delle scuole del Comune in seguito all’emergenza Covid-19; lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell’ex mattatoio in via dello Spedale a Montemerano; lavori di realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica del parco dell’area pubblica a San Martino sul Fiora, camminamento da Follonata a Saturnia, strada Sassi bianchi a Poggio Murella; lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della strada dei Cavallini; riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano del centro commerciale naturale di Saturnia; lavori di sistemazione di alcuni tratti della strada di Marco Pantani, del collegamento Saturnia – Poggio Murella; lavori di risanamento di alcuni tratti della viabilità comunale – Manciano – Poderi di Montemerano – Poggio Capanne; ampliamento dell’illuminazione pubblica in via Aurinia a Saturnia; potature di alberature su varie aree comunali e abbattimenti e reimpianti; lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell’ex mattatoio a Montemerano; completamento del progetto di efficientamento energetico degli edifici scolastici fondo Kyoto p.o. pubb. 2019; realizzazione di 2 nuovi gruppi di loculi a Marsiliana; manutenzione straordinaria dell’edificio ex Stanze per la realizzazione del centro di informazione turistica a Manciano; lavori di sistemazione e di bonifica di un’area a Saturnia; installazione della cartellonistica stradale Manciano, Marsiliana, Montemerano; sistemazione della viabilità nel tratto di strada dei Cavallini, completamento della viabilità del progetto del 2020; predisposizione dell’area di sosta temporanea, parcheggio a Saturnia; opere di rifacimento e manutenzione della viabilità urbana del centro abitato di Marsiliana; rifacimento della copertura del teatro di Montemerano; riqualificazione del centro commerciale naturale di Montemerano; riqualificazione con efficientamento energetico delle torri faro del campo sportivo di Manciano; completamento del parcheggio area di Saturnia e predisposizione dell’impiantistica elettrica; lavori di completamento e realizzazione dell’area polivalente a Marsiliana; riqualificazione della viabilità a Marsiliana; realizzazione del campo da padel a Manciano; riqualificazione, messa a norma e in sicurezza dell’infrastruttura presente nella frazione di San Martino sul Fiora; lavori di fornitura e posa in opera di infissi e tende presso alcuni immobili di proprietà comunale a Marsiliana; lavori di realizzazione di una platea in cemento presso il campo sportivo di Montemerano; acquisto di 160 ossari/cinerari all’interno dei cimiteri di San Martino sul Fiora, Poggio Capanne, Saturnia e Montemerano; riqualificazione della centrale termica della sede municipale; lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione esterna del campo sportivo di Montemerano; sulla scuola di Saturnia, presentata la candidatura per il reclutamento delle risorse finanziarie al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pnrr missione 2 – rivoluzione verde e transizione ecologica componente 3 – efficienza energetica e riqualificazione degli edifici investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” progetto di demolizione e ricostruzione; efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica per l’intero territorio comunale; adeguamento dei portoni in legno dell’accesso della sede comunale e dell’accesso del museo; alla Cupolina realizzazione e lavori di ampliamento per la residenza sanitaria diurna; interventi (lavori, servizi e acquisiti vari) al patrimonio disponibile dell’intero territorio, edifici pubblici, scuole, viabilità, aree verdi, etc; servizi di manutenzione degli impianti termici-idraulici ed elettrici, verifiche periodiche obbligatorie; lavori di manutenzione del verde pubblico e della viabilità comunale e vicinale; acquisti di forniture necessarie al rinnovo del patrimonio esistente in riferimento alle richieste della cittadinanza.