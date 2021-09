Centri estivi nelle Colline Metallifere, bilancio positivo: “Genitori soddisfatti”

Si sono concluse con Roccastrada le attività dei centri estivi che hanno interessato il territorio compreso nell’Unione di Comuni Colline Metallifere. I servizi sono stati gestiti dalle cooperative Arcobaleno e Uscita di Sicurezza’, mentre il Coeso-Società della salute di Grosseto si è occupato di predisporre il bando di gara fino all’assegnazione del servizio, oltre a svolgere attività di supporto e assistenza degli utenti per la compilazione delle domande on line.

I partecipanti

Per il comune di Massa Marittima hanno frequentato i centri estivi per il primo turno da 13 a 17 minori, di cui 1 diversamente abile, per il secondo turno da 13 a 26 minori, di cui 2 diversamente abili, e per il terzo turno da 13 a 26 minori, di cui 1 diversamente abile. Complessivamente hanno frequentato 70 minori, di cui 30 per la fascia d’età 3-5 anni e 40 in quella 6-14.

Per Monterotondo Marittimo per il primo turno da 13 a 11 minori, per il secondo turno da 13 a 15 minori -, per il terzo turno da 13 a 15 minori, per un numero complessivo di 41 minori, di cui 11 appartenenti alla fascia d’età 3-5 anni e 30 alla fascia d’età 6-14.

Per Montieri il primo turno ha visto l’adesione da 13 a 14 minori, il secondo da 12 a 13 minori e il terzo da 13 a 15 minori. Complessivamente hanno frequentato 41 minori appartenenti alla fascia d’età 6-14.

Infine, per Roccastrada il primo turno ha visto la partecipazione da 60 a 44, di cui 1 diversamente abile, e per il secondo da 60 a 40, di cui 1 diversamente abile. Complessivamente, hanno frequentato 84 minori, di cui 32 appartenenti alla fascia d’età 3-5 anni e 52 alla fascia d’età 6-14.

Il bilancio

Servizi apprezzati con un alto gradimento rispetto a quanto emerso dai giudizi espressi dai genitori dei bambini e dei ragazzi partecipanti nei questionari che sono stati loro consegnati.

Soddisfazione è stata espressa anche da Marcello Giuntini, presidente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere: “Quello che emerge dalle valutazioni positive da parte dei genitori di bambini e bambine riguardo ai servizi erogati dai centri estivi conferma la qualità dei servizi garantiti nel periodo estivo, un’importante offerta per la continuità educativa e in un contesto delicato come quello pandemico“.