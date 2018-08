Cardiologia pediatrica, curati 10mila bambini in 20 anni: “Grande sinergia tra Cardiologia e Pediatria”

Venti anni di grandi risultati per la salute dei piccoli pazienti grazie alla sinergia tra Cardiologia e Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Sono esattamente 10.167 i bambini presi in cura e seguiti dall’ambulatorio dedicato alla Cardiologia pediatrica, il cui responsabile è il dottor Alberto Cresti, che dal 1998 mette a disposizione competenza ed esperienza dei professionisti della Unità di Cardiologia, diretta dal dottor Ugo Limbruno, e di Pediatria, diretta dalla dottoressa Susanna Falorni, in collaborazione con i pediatri del territorio.

“Questa esperienza ultraventennale ha permesso di valutare l’incidenza attuale delle cardiopatie congenite diagnosticate nel primo anno di vita nella provincia di Grosseto – afferma Cresti –. Il frutto di questo lavoro, elaborato in collaborazione con l’ospedale pediatrico Apuano e il Meyer di Firenze, è stato pubblicato recentemente nel Giornale italiano di cardiologia. Si tratta di una ricerca epidemiologica condotta su 31.185 nati vivi, che si pone al livello dei maggiori studi mondiali sull’argomento, con i quali sono stati confrontati i risultati. In questi anni sono state individuate 524 cardiopatie congenite, seguite semestralmente per un follow up medio di 10 anni. I risultati sono di grande rilevanza non solo per la attualità dello studio, visto che la frequenza con cui si manifestano le malattie cardiologiche di questa natura e le condizioni che favoriscono od ostacolano il loro sviluppo è andata cambiando nel tempo, anche nell’ambito della diagnosi prenatale, ma soprattutto per la metodologia di analisi che ha incluso anche malformazioni diagnosticate dopo la nascita e il lungo follow up che ha permesso di valutare le problematiche minori che vanno incontro a risoluzione spontanea”.

“Grazie all’impegno del dottor Cresti e della Pediatria – dichiara Limbruno –, siamo oggi in grado di tracciare un quadro affidabile e aggiornato della epidemiologia delle cardiopatie congenite nei residenti della provincia. I traguardi raggiunti sono il risultato di un grande lavoro di squadra multidisciplinare e l’ambulatorio è la dimostrazione della volontà e dell’attenzione poste dell’Azienda Usl Toscana sud est nel rendere operativi percorsi assistenziali quanto più completi per i bambini anche del nostro ospedale”.

“A nome dei nostri bambini – dichiara Falorni – ringrazio il dottor Cresti, che ha iniziato questa esperienza 20 anni fa, e la dottoressa Stefania Stefanelli che, in seguito, si è formata per seguire questo settore specialistico. Sotto la loro guida e frequentando corsi di formazione, condotti dal dottor Cresti insieme a specialisti del Meyer e dell’ospedale di Massa, si sono formati anche due neonatologi, il dottor Marcello De Filippo e la dottoressa Maria Rosa Matera, che hanno acquisito le competenze necessarie per eseguire ecografie di prima istanza, completando così un servizio che favorisce diagnosi e presa in cura immediate. La realizzazione di percorsi di questo tipo, fortemente voluti dai professionisti e dall’Azienda, ha permesso all’ospedale Misericordia di ricevere qualche mese fa il certificato di ospedale all’altezza dei bambini”.

Il Dipartimento materno-infantile collabora attivamente con quello cardioneurovascolare in tutti i presidi ospedalieri in cui è presene una Pediatria, con risultati eccellenti in termini di diagnosi precoci nei casi di cardiopatie congenite e dei servizi ambulatoriali svolti in collaborazione con i pediatri ospedalieri e la pediatria di famiglia.