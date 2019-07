“Background Eco Festival”, Vignali: “Bilancio positivo, restituito al paese il senso di appartenenza”

Si è conclusa la prima edizione di Background Eco Festival, organizzata in compartecipazione dal Comune di Manciano con l’associazione dei genitori Ursula, nata con l’obiettivo di rendere partecipe la cittadinanza sui temi dell’ambiente, del recupero dei luoghi, del rispetto per gli animali e la natura.

“Con le risorse messe a disposizione dall’amministrazione – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali –, in occasione della chiusura del festival ecologico che si è tenuto a Manciano dal 21 al 23 luglio, e grazie all’impegno dei volontari e delle associazioni che hanno partecipato, abbiamo portato all’attenzione dei giovani e delle loro famiglie la tematica, su cui stiamo lavorando duramente da tempo, della raccolta differenziata e quindi del corretto conferimento del rifiuto. Grande successo ha avuto la cena con i Bottai mancianesi e gli stand gastronomici organizzati da Ursula, con l’utilizzo, per la prima volta a Manciano, di posate e bottiglie compostabili.

Con questa iniziativa abbiamo portato all’attenzione dei mancianesi che esistono tanti cuccioli del canile comunale che sperano di essere adottati, presenti durante l’evento. Abbiamo sensibilizzato i ragazzi a non sporcare, a mantenere puliti i posti che frequentano e a ripulirli se è necessario. Tra le cose che hanno avuto molto successo, grazie anche all’aiuto di ‘Mi Garba Manciano’, è la ‘riappropriazione’, per la semplice riqualificazione, del cosiddetto ‘Viale’, dove sono cresciute e dove hanno giocato generazioni intere di mancianesi e che da qualche tempo non veniva più adibita a occasioni di incontro. Esprimo soddisfazione per gli appuntamenti con Fisar e il caseificio di Manciano e per le performance di intrattenimento di Cuoricina, Vida Loca, Colorina. Sono state giornate dense di significato che danno impulso a nuovi progetti. La nostra amministrazione sta già lavorando alla prossima edizione dell’Eco Festival“.