“Anche il 2021 è oramai alle spalle. Un anno difficile sotto tantissimi aspetti, a partire dall’emergenza sanitaria, divenuta una sorta di pandemia generale, dalla quale anche nostro territorio non si è purtroppo sottratto. Quindi, è tempo di fare un bilancio dell’attività svolta”.

A dichiararlo è il gruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Santa Fiora, che traccia un bilancio di fine anno.

“Vogliamo cogliere l’occasione, con questa nota – dichiarano Diego Bui, Davide D’Amario e Angelo Gigli – per fare gli auguri di un 2022 migliore ai cittadini del nostro comune e per rassicurarli che la minoranza consiliare continuerà a rappresentarli, come ha fatto nel corso dell’anno appena passato. Saremo sempre vicino a voi, dalle questioni relative ai piccoli problemi quotidiani, come ad esempio il riposizionamento di un cassonetto, a questioni ben più complesse, come quella relativa all’intricata questione delle scuole medie. Quest’ultima, oggetto di numerose interrogazioni e dibattiti in Consiglio e sulla quale si attende il responso dei giudici”.

“Potremmo continuare con le ‘piccole’ vittorie ottenute, come la sistemazione di strade vicinali, l’interessamento verso la Provincia per il rifacimento della strada ‘La Bella’, o l’accoglimento di alcune nostre indicazioni sul progetto ‘Smart Village’, ecc. Non ultime le proposte sulla riqualificazione dei centri, dai parcheggi al potenziamento dell’offerta turistica. Sicuramente continueremo a svolgere la nostra pressione costante sull’amministrazione, seguendo i nostri principi ispirati dal conservatorismo moderato liberal-progressista, effettuando un dialogo aperto e franco con la maggioranza. Infine, vogliamo ricordare a tutti i cittadini che siamo sempre disponibili per l’ascolto e gli incontri, così con le varie associazioni, per parlare di qualsiasi tematica e questione. Terminiamo inviandovi ancora un augurio per un anno migliore“, concludono Diego Bui, Davide D’Amario e Angelo Gigli.