Una bilancia per le persone con disabilità al Misericordia, Lorella Ronconi: “Vittoria di #solounminuto” – VIDEO

“Buongiorno, sono Lorella Ronconi, depositaria del marchio e titolare della campagna #solounminuto, progetto nato per sensibilizzare sull’autonomia delle persone disabili e fragili, per promuovere buone pratiche in questo campo e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e/o fragilità”.

Inizia cosi la lettera di Lorella Ronconi, indirizzata ai vertici della Asl Toscana Sud Est, al direttore dell’ospedale Misericordia di Grosseto, agli studi medici privati di Grosseto, all’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto, alle farmacie comunali e private di Grosseto, all’Ordine dei farmacisti della provincia di Grosseto, alla direttrice del Coeso, Tania Barbi, e all’assessore comunale al sociale, Sara Minozzi, in cui ringrazia per l’arrivo di una bilancia pesapersone dedicata ai disabili motori all’ospedale grossetano.

“Con grande gioia il 30 settembre 2022 ho avuto, casualmente, l’opportunità di essere pesata da quella bilancia pesapersone che tanto sognavamo nel nostro ospedale Misericordia – continua la lettera -! Anche se ho realizzato di essere ingrassata, l’emozione di testare la mitica bilancia è stata grande. Come #solounminuto, in rappresentanza di molte persone disabili dell’area grossetana, desidero ringraziare l’Asl Toscana Sud-Est per aver ottemperato alle promesse fatte lo scorso anno. La nostra prima lettera ed appello alle dirigenze sanitarie pubbliche e private, risale al 5 febbraio 2021, sottolineavamo la mancanza di bilance pesapersone per soggetti con disabilità motoria permanente o momentanea del nostro territorio. Molti cittadini ci avevano segnalato questa mancanza nel presidio ospedaliero del Misericordia così come nella maggioranza degli studi medici e delle farmacie. Data la necessità di controllare il peso per le più svariate patologie, molte persone erano costrette a recarsi dai veterinari e utilizzare bilance per pesare i cani come i Terranova. Ritenevamo e riteniamo che sia una grave discriminazione non potersi pesare in modo semplice come ogni altro cittadino, soprattutto nelle strutture a pagamento”.

“Purtroppo patologie come il diabete, i problemi legati al controllo del peso come l’obesità, le disfunzioni tiroidee, i problemi di cuore, le necessità legate alla programmazione di interventi chirurgici rendono indispensabile la conoscenza esatta del proprio peso – continua la lettera -. Non basta l’occhio clinico del medico curante! Non disporre finora di questo strumento significava un ulteriore aggravio rispetto ai problemi della propria invalidità e una grave inadempienza sul piano del diritto alla salute. Ora finalmente il Misericordia, e solo il Misericordia struttura pubblica, teniamo a sottolineare, dispone di una bilancia pesapersone adatta alle persone in carrozzina rendendo migliore la cura ai medici specialisti, alle persone disabili e alle loro famiglie. Un grande ringraziamento va a tutta l’azienda Asl Sud-Est che ha saputo accogliere la nostra sollecitazione, ma anche al personale medico, infermieristico, paramedico e amministrativo che ci è stato vicino, determinante in questo anno. Grazie anche ad ogni singola persona che usufruirà di questa conquista che dedichiamo; non dimentichiamo un grazie anche ai media che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno“.

“Per concludere, un’informazione pratica, utile per chi avrà necessità del nuovo strumento: tutte le persone con disabilità che, dovendo andare in ospedale per una visita o un controllo medico – termina la lettera -, necessitino di controllare il proprio peso, possono prenotare scrivendo a: facilitatore.pass.grosseto@uslsudest.toscana.it”.