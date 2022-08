Insieme in Rosa, raccolti quasi 26mila euro grazie alla lotteria di beneficienza: i biglietti vincenti

Vanno oltre le aspettative i numeri della lotteria 2022 di Insieme in Rosa onlus, che ricava 25.769,15 euro che serviranno per acquistare un densitometro per il reparto di medicina nucleare dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Una cifra enorme conquistata grazie a coloro che hanno acquistato i 2963 biglietti venduti in tutta la provincia e oltre, e alla generosità di una signora dell’Isola del Giglio che ha lasciato la sua vincita, di 5mila euro, all’associazione. Un gesto che rende veramente orgogliosi tutti e che ripaga coloro che mettono il cuore nelle iniziative che l’associazione organizza sul territorio.

L’incasso totale è stato di 29.630 euro che al netto delle spese di 8.860,85 euro sono diventati 20.769,15, a cui con l’aggiunta della “gift card Expert” del valore di 5mila euro, si arriva alla somma di 25.769,15 euro. «Un successo andato oltre le aspettative e un gesto che ci ha veramente emozionati – afferma la presidente dell’associazione Donatella Guidi – e un risultato incredibile, dato che, oltre alle altre donazioni e ai ricavi riferiti a eventi già fatti, ci ha permesso di raggiungere l’84% della cifra necessaria per poter raggiungere l’obiettivo. Ora manca solo il 16% e vi preghiamo quindi di continuare a seguirci e a credere in noi».

Tutto è avvenuto nella sala della biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia giovedì scorso, quando è stata estratta la lotteria di beneficenza alla presenza del sindaco Elena Nappi, della presidente dell’associazione Donatella Guidi, della vicepresidente Alessandra Buonavia, dei coadiutori nel controllo delle operazioni di estrazione Angelo Magagnini, Bianca Magagni e Angela Fava, e dell’ispettore di Polizia Municipale incaricato dal comando del Comune per la verifica della regolarità delle operazioni di estrazione, Maurizio Bimbi.

Ovviamene non sono mancate le “fatine”, le volontarie della onlus, venute anche dalle frazioni di Tirli, Vetulonia, Punta Ala, Buriano e da Pian d’Alma, Pian di Rocca, Ponti di Badia, Ampio, Macchiascandona, ma anche da Follonica, Grosseto, Scarlino, Caldana e Ravi, Ribolla e dall’Isola del Giglio per assistere all’evento. E il pubblico social, visto che chi non ha trovato posto nella sala ha potuto seguire l’estrazione in diretta su Facebook dalla pagina dell’associazione.

«Un grazie speciale va proprio alle fatine – afferma la presidente Guidi -, donne speciali capaci di compiere meraviglie con il solo tocco della loro bacchetta magica. Sono state proprio loro a “svolazzare” incessantemente su tutto il territorio provinciale, e non solo, per dare la possibilità a chiunque di acquistare il biglietto della lotteria. Tantissimi anche i biglietti per la prima volta venduti on-line. Un ringraziamento va anche alle tante attività commerciali che ci sono vicine e a tutte le persone che ci hanno permesso di raccogliere una cifra grandissima».

L’iniziativa ha avuto il patrocinio dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano e Scarlino, oltre quello della Asl Toscana Sud Est.

L’associazione ricorda che i premi potranno essere ritirati entro il 30 agosto 2022 dietro presentazione del biglietto vincente. Di seguito i numeri dei biglietti vincenti: 1° premio B201, 25 gift card Expert da 200 euro ciascuna; 2° premio B785, Nilox: e-bike city J5 36v 8AH 26″ aut. 55 km nero; 3° premio C589, Toshiba: Tv Led 50″ UHD 4K HDR DVRT/S”/hevc smart android; 4° premio C185 Smeg, frullatore 800 w, 4 vel. 3 prog. 1,5 lt rosa; 5° premio D082, Lenovo Tablet 10.1″ P22T 2GB 32GB lte andr. M10 2gen; 6° premio C306 Smeg: tostapane 950w 3 progr. 6 temp. 2 fette retrò rosa; 7° premio D002, Polti: scopa ric.s/sacco 0,5lt 22v forzaspira slim Sr90G; 8° premio B116 JBL: mini speaker ric. Bt IP67 red.