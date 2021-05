“Giorni felici”: al via la prevendita dei biglietti per la rassegna teatrale estiva

La città di Follonica, in collaborazione con Ad Arte Spettacoli, punta sulla rassegna teatrale “Giorni felici“, con la direzione artistica di Eugenio Allegri, per animare l’estate follonichese.

L’amministrazione comunale ha scelto di ripartire proprio dal teatro, riservando agli abbonati della stagione teatrale interrotta dalla pandemia gli spettacoli persi, come “La storia di Cirano” di Eugenio Allegri. Il teatro si appropria così di vari luoghi della città, oltre al Teatro Le Ferriere.

Ogni luogo sarà a capienza ridotta per assicurare il distanziamento, si consiglia la prevendita on line per riservare il proprio posto, le prevendite on line sono attive sui siti www.comune.follonica.gr.it/leopolda e https://adarte.18tickets.it/