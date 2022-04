Torna l’appuntamento con Bicincittà: il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Torna l’appuntamento con Bicincittà a Castiglione della Pescaia.

La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp colora la piccola Svizzera nella giornata di domenica primo maggio. La manifestazione prevede il ritrovo dalle 8 in piazza Garibaldi, con partenza alle 9,30: l’iscrizione è di 5 euro e il ricavato sarà come sempre devoluto in beneficenza.

“Bicincittà e Comune di Castiglione della Pescaia è un binomio ormai storico – afferma Olinto Fedi, consigliere Uisp e organizzatore della manifestazione –: c’è tanta voglia di tornare alla normalità e la nostra pedalata è un simbolo di socializzazione, divertimento e beneficenza“. Al termine colazione per tutti e premi a estrazione offerti dagli sponsor.

Ecco il percorso: piazza Garibaldi, via Ponte Giorgini, ponte Giorgini, via Maestrale, via Monte Cristo, via Tirreno, via Burano, s.p. Collacchie, via Ansedonia, ponte Giorgini, via Orsa Maggiore, via Cassiope, s.p. Padule, via Scalpellini, via dei Ciabattini, strada Santa Maria, via Po’, via Montebello, via Camaiori, via della Fonte, piazza Garibaldi, via Colombo, piazza Alighieri, corso Libertà, piazza Orsini, via Roma, via D’Azelio, via Kennedy, Riva del sole, via Kennedy, via d’Azelio, via Roma, piazza Orsini, corso Libertà, piazza Alighieri, via Colombo, via ponte Giorgini, via IV Novembre, via Vespucci, piazza Garibaldi.