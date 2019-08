Capalbio sempre più green: bici elettriche per l’amministrazione comunale

Il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi, e l’amministrazione comunale si muoveranno per il borgo antico con le biciclette elettriche messe a disposizione gratuitamente per un periodo sperimentale da Mista (Mobilità intermodale per la tutela dell’ambiente).

Mista sta promuovendo dall’inizio dell’estate la mobilità sostenibile in Maremma e in Toscana con diversi punti di noleggio e di prova. A Capalbio è attivo un punto di noleggio presso la stazione ferroviaria per chi viaggia in treno, che consente di raggiungere le bellissime spiagge del territorio in sella alle biciclette elettriche.

In programma il 15 settembre, per la settimana europea della mobilità, il terzo raduno del Girobikers, la manifestazione sportiva amatoriale patrocinata da Regione Toscana, Anci Toscana e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) per la promozione della mobilità sostenibile lungo la costa Tirrenica. È possibile effettuare iscrizioni tramite il sito www.girobikers.it.

Per ulteriori informazioni:

http://www.comune.capalbio.gr.it/

http://www.associazione-mista.it/