Alla scoperta della Biblioteca delle Muse: domenica speciale al Polo culturale “Aldi”

Prosegue la serie delle “domeniche speciali” proposte dal Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia, nell’ambito della festa dei Musei di Maremma.

L’iniziativa di domenica 6 novembre avrà come protagonista la Biblioteca delle Muse, servizio polifunzionale presente all’interno della struttura e rivolto a bambini e a ragazzi fino a 15 anni.

Dalle 16.00 alle 17.30 le “attiviste del libro” (così si definiscono) Olivia Goffredi e Petra Paoli condurranno i visitatori attraverso una passeggiata tra gli scaffali, una visita guidata molto informale il cui scopo sarà creare, soprattutto nei giovanissimi, stimoli visivi e curiosità verso l’affascinante mondo dei libri, delle immagini e della scrittura stampate.

L’evento sarà, naturalmente, ad ingresso gratuito, e costituirà – per chi non la conosce – un’occasione per scoprire questa ulteriore, preziosa articolazione del Polo “Aldi”; per i suoi già numerosi utenti, appartenenti ad un bacino che si estende già fino a Grosseto, sarà invece utile per consolidarne la conoscenza.

La Biblioteca delle Muse nasce dall’idea di Banca Tema – Tema Vita, titolari del Polo “Aldi”, di creare un luogo “popolato” di libri; dunque non solo una pur importante collezione di opere a stampa, ma un vero e proprio centro di propulsione culturale per creare occasioni di partecipazione, eventi, laboratori, incontri, opportunità di lettura. Un progetto unico che si rispecchia nell’iniziativa di domenica 6 novembre.

I titoli a disposizione nella Biblioteca delle Muse sono già oltre 1.200 e ogni anno, grazie a costanti investimenti, il numero cresce; su incarico di Banca Tema – Tema Vita, Olivia Goffredi e Petra Paoli allestiscono poi laboratori didattici itineranti sui temi di letteratura, scienza, arte, musica, recitazione che, con il coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie, registrano sempre una partecipazione attenta e numerosa di ragazzi, che in queste occasioni sviluppano creatività e fantasia.

Insomma, sono i testi ad uscire dalla biblioteca per portare i loro contenuti, le curiosità che riescono a stimolare e i loro messaggi il più vicino possibile alle scuole e alle realtà in cui i ragazzi vivono e studiano.

In occasione della domenica speciale dei Musei di Maremma sarà ovviamente possibile visitare, nel Polo “Aldi”, anche la mostra permanente dedicata a Pietro Aldi, il nucleo intorno al quale ruota il polo culturale, e quella che ha come protagonista Gastone Novelli, programmata fino all’8 gennaio 2023.

Per informazioni: tel. 0564.601259, cell. 338.1224322, e-mail info@poloaldi.it