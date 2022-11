Biblioteca della Ghisa: la scrittrice Chiara Lossani incontra gli studenti

Da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre, nella biblioteca comunale della Ghisa di Follonica, le alunne e gli alunni dell’istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” hanno vissuto un emozionante incontro con la scrittrice Chiara Lossani, fondatrice de “La biblioteca delle storie infinite”.

Nota nel mondo editoriale per la pubblicazione di numerosi libri per l’infanzia e per i ragazzi, l’autrice ha presentato alle alunne e agli alunni delle classi III A, III B, III C, della scuola primaria “Don Milani”, e IV A, IV B, V A, della scuola primaria “Bruno Buozzi”, un bellissimo albo illustrato, “Frida Khalo nella sua casa azul”, dedicato alla pittrice Frida Kahlo, di cui ha raccontato la straordinaria biografia.

Attraverso la voce narrante di Casa Azul e incantati dal fascino delle illustrazioni realizzate con il collage, sono stati trasportati in un’atmosfera unica, fatta di colori, profumi e ricordi, entrando magicamente nel mondo della forte, caparbia e ribelle Frida. Una storia autentica, passionale e profonda che i bambini non dimenticheranno.

Le classi II C, II D, II E e II F, della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” hanno assistito alla presentazione del libro dedicato al grande poeta Dante Alighieri, “Dante, il mi’ babbo“, illustrato in maniera accattivante da Michael Bardeggia.

La scrittrice ha coinvolto i ragazzi, catapultandoli nel viaggio ultraterreno di Dante, immaginando che a raccontarlo sia la figlia Antonia Alighieri. Ne è scaturita una narrazione straordinariamente attuale della grande opera che ha fatto riflettere i ragazzi sulle emozioni, sulle paure, sui sentimenti che ciascuno di noi prova durante l’arco dell’intera esistenza. Un incontro magico che ha avvicinato i ragazzi al capolavoro della letteratura, rivelandone la sua assoluta modernità.

Anche le alunne e gli alunni delle classi III D e III E, hanno incontrato, il 7 novembre nella biblioteca della Ghisa, la scrittrice Chiara Lossani. Dopo aver letto insieme in classe il libro “Gandhi“, si sono confrontati con l’autrice sulla vita dell’uomo che cambiò il destino dell’India. Attraverso un continuo scambio di riflessioni, hanno ripercorso i tanti episodi della vita del Mahatma che sono entrati nella storia e l’hanno rivoluzionata. Hanno fatto propria l’idea che la violenza vada combattuta con l’amore.

I docenti, gli studenti e le studentesse ringraziano la biblioteca comunale della Ghisa per l’opportunità di incontrare nuove storie dimostrando quanto, nonostante appartenenti ad altre epoche, possano aiutarci a interpretare l’esperienza quotidiana. Tanti ed importanti sono i progetti che l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” realizza grazie alla collaborazione con la biblioteca comunale della Ghisa.