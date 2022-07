“Fiabe, storielle e favolette”: alla biblioteca Chelliana concerto dell’Orchestra sinfonica

Il cartellone estivo dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, dopo l’evento speciale della finale del Premio internazionale pianistico “Scriabin”, torna con un nuovo appuntamento lunedì 4 luglio alle 21, nel chiostro della biblioteca Chelliana, in via Mazzini. Ingresso: biglietto unico a 10 euro (prevendita: chiamare il numero 333.5372994; vendita in biglietteria un’ora prima nella sede del concerto; informazioni sul sito www.orchestragrosseto.it).

L’orchestra sarà diretta da Franz Anton Krager ed eseguirà composizioni di Humperdinck (Hänsel e Gretel, Ouverture), Elgar (The Wand of youth, Suite n.2 op.1b), Bizet (Jeux d’enfants, Suite) e Ravel (Ma mère l’Oye).

Il direttore d’orchestra Franz Anton Krager, texano, ha debuttato al Tivoli Koncertsalen di Copenaghen nel 1978 e nel corso della sua carriera ha diretto in tutto il mondo: Washington, Lipsia, Birmingham, Manchester, Mosca, Guangzhou in Cina e anche a Grosseto. Il suo, dunque, è un ritorno in Maremma Krager è direttore musicale e direttore principale del Texas Music Festival e co-direttore artistico e fondatore dei “Virtuosi di Houston”. È anche professore di musica, direttore delle orchestre e presidente del dipartimento di Direzione d’orchestra della Moores School of music dell’Università di Houston, dove ha portato il programma di direzione d’orchestra alla ribalta internazionale.