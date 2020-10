La Chelliana celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari: l’evento sul canale YouTube della biblioteca

In seguito all’entrata in vigore del dpcm del 24 ottobre, l’evento previsto per venerdì 30 ottobre, alle 17.30, in occasione delle celebrazioni del centenario dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari, verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube della biblioteca Chelliana di Grosseto al link https://www.youtube.com/channel/UCOBL_hzyqpaETXOXa3m2Ucw.

Per l’occasione verrà presentato, in anteprima nazionale, il libro della prestigiosa collana Meridiani della Mondadori dedicato proprio a Gianni Rodari, a cui si aggiunge un volume in cui sono incluse tutte le illustrazioni che hanno accompagnato i racconti dell’autore nel corso del tempo, appositamente create dai più prestigiosi artisti nazionali ed internazionali.

“Siamo davvero contenti che un evento così rilevante riesca ad essere fruibile a tutti i cittadini nonostante le ultime strette legate all’emergenza covid-19 – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Luca Agresti, vice sindaco e assessore alla cultura -. In un momento in cui tutto il mondo della cultura è messo a dura prova, abbiamo il dovere morale di trovare soluzioni alternative in grado di diffondere eventi e spettacoli di così grande valore sia culturale che sociale: in una situazione in cui i più giovani sono costretti alla didattica a distanza diventa di fondamentale importanza celebrare uno scrittore come Rodari che ci insegna a volare sulle ali della fantasia”.

Ospiti dell’evento saranno Daniela Marcheschi, curatrice del libro, nonché presidente del comitato nazionale Gianni Rodari, e Grazia Gozzi, curatrice del volume illustrato.

Fino al 31 ottobre, nei locali della biblioteca Chelliana, sarà ancora attiva la filodiffusione che trasmette le filastrocche e i brevi racconti dell’autore.