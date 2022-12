“Bianciardi in Kansas City”: lo spettacolo in scena a “Le Stanze”

Martedì 13 dicembre la rassegna organizzata dalla Rete grossetana biblioteche, archivi, centri di documentazione per commemorare il centenario della nascita del grande scrittore Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 – Milano, 14 novembre 1971) arriva anche a Manciano. Sarà l’occasione per assistere allo spettacolo “Bianciardi in Kansas City“, un reading teatrale e musicale ispirato a opere e tematiche di Luciano Bianciardi.

Sorrisi e riflessioni: un binomio artistico a cui Bianciardi non rinuncia quasi mai, il tutto avvolto nel piacere di conoscere e ricordare uno dei più grandi eroi della scrittura e del giornalismo appartenuto al nostro territorio (interpreti Irene Paoletti, Emanuele Bocci; musiche Emanuele Bocci; regia Irene Paoletti).

L’appuntamento è alle 18.00 a “Le Stanze” (via Cavour 6), splendida sala storica recentemente ristrutturata. L’ingresso è libero e gratuito. Informazioni: e-mail biblioteca@comune.manciano.gr.it – cell. 3343099331.