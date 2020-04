Benini a confronto con gli operatori del turismo: al via il ciclo di incontri con le associazioni

Si è tenuto ieri il primo incontro “virtuale” tra Andrea Benini, candidato sindaco per il centrosinistra di Follonica e rappresentanti di associazioni di tutela e categoria. Ieri il confronto è stato con l’associazione Booking Follonica, rappresentata di Maria Chiara Pierini, che riunisce operatori della ricettività della città, e con Maurizio Parrini di Federalberghi. Nel corso di una videoconferenza Benini si è confrontato sulle necessità che hanno alla luce anche di questo periodo di grave emergenza. “Non ci sono certezze su quando e come la situazione si sbloccherà e su come potremo ripensare all’economia legata al turismo e all’accoglienza, ma proprio per questo è importante confrontarsi e provare a individuare temi comuni di dibattito”.

“Dall’incontro è emersa la necessità per questi imprenditori – spiega Benini – di valorizzare l’Ambito turistico Maremma Toscana area nord, ragionare in un’ottica di sistema è fondamentale per promuovere il territorio con forza e questo sarà ancora più importante nei mesi a venire in una incerta fase di transizione di convivenza con il virus e dove dovremo capire quali saranno le misure di distanziamento sociale e come si applicheranno, e quali conseguenze enigmi ne avranno”. Un’altra esigenza messa in risalto dalle associazioni è quella di avere interlocutori dedicati all’interno dell’Amministrazione comunale in questa fase di commissariamento. “Persone a cui fare riferimento per confrontarsi, per chiedere informazioni utili anche a reperire fondi, finanziamenti e contributi utili a livello regionale, nazionale ed europeo per varie attività: dalla messa in sicurezza alla sanificazione, dai contributi a sostegno delle attività agli investimenti”.