Verso il Natale: il vescovo Rodolfo benedice i Bambinelli dei presepi

Tanti bambini, ma anche adulti in cattedrale ieri pomeriggio, dove il vescovo Rodolfo ha benedetto i Bambinelli che la notte di Natale saranno posti nei presepi realizzati nelle case.

Un momento festoso e intimo allo stesso tempo. Un momento di preghiera e un’occasione per scambiarsi gli auguri. È stato letto il racconto della nascita di Gesù così come proclamato nel Vangelo di Luca. Poi il Vescovo ha consegnato tutti la sua riflessione sottolineando il dono del presepe come segno attraverso cui possiamo contemplare anche con gli occhi della carne quel “bambino avvolto in fasce” che è Cristo Signore.

Poi la benedizione dei Bambinelli e il canto “Tu scendi dalle stelle”, mentre tutti i presenti si sono portati davanti al presepe aperto per l’occasione e realizzato quest’anno dagli operai delle chiese di Montepescali. Gesù bambino è posto dentro uno scrigno per sottolineare che è Lui il tesoro prezioso della vita dell’uomo.