Ospedale Misericordia: la Befana dei Vigili del Fuoco in visita ai pazienti della pediatria

Anche quest’anno, come da consolidata tradizione, i Vigili del Fuoco di Grosseto, in accordo con la Asl ed i reparti di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia, in collaborazione con i colleghi dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, domenica 5 gennaio, alle 10, faranno visita ai piccoli degenti del nosocomio grossetano.

Durante la visita un Vigile del Fuoco indosserà i vestiti della Befana con la speranza di allietare, con la consegna di piccoli doni e dolciumi, la degenza dei bambini ricoverati.

Come per le edizioni precedenti, i Vigli del Fuoco ringraziano coloro che, a vario titolo, tutti gli anni rendono possibile tale evento: Top Food Maremma di Grosseto, pasticceria Asti di Bagno di Gavorrano, pasticceria Peggi di Follonica, Sapori di Toscana di Grosseto, Toys Centre di Grosseto, Opera nazionale di assistenza al personale dei Vigili del Fuoco, tutti i colleghi che hanno contribuito.