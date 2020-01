“Natale in festa”: l’arrivo della Befana conclude le iniziative a Braccagni

Le feste di quest’anno in paese hanno avuto sapore antico, una fragranza che a Braccagni si poteva respirare solo negli anni ’80, quando Silvestro Galli costruì un piccolo gruppo di “fanciulli maggerini”, che da poi dettero vita a 40 anni di tradizione popolare della Maremma grossetana, a Braccagni.

Grazie alla sapiente opera dell’ottimo Giuseppino Cucinotta, infatti, il 2019/20 ha visto tutto il paese partecipare alla serie di eventi organizzati dalle associazioni locali, in collaborazione con il Comune di Grosseto.

La Befana ha di fatto concluso la kermesse di Braccagni “Natale in Festa”, e, con l’Epifania, che tutte le feste porta via, si torna a lavorare, ma non dimentichiamo che la Befana prelude al Carnevale e si pensa proprio a Braccagni di rappresentare a febbraio un’altra “perla” del folclore nostrano, cosi descritta da Roberto Ferretti, e dedicata proprio a Re Carnevale.

Oltre ai numerosissimi bambini ed alle famiglie, ecco i protagonisti della Befana 2020.

Musicisti, interpreti e cantanti: Maurilio Boni, Gloria Rabai, Elisa Gelso, Fabio Bargelli, Luciano Giulianini, Donatella Cittadini, Marco Santini, Irene Bargelli, Francesco Bargelli, Lorenzo Parlanti, Adriano e Luciana Poletto, Carlo Mancini, Sergio Rubegni. Hanno collaborato nell’organizzazione: Donatella Cittadini, Vladimiro Capecchi, Lorella Bartolini.