La Befana arriva a Senzuno: distribuirà doni ai bambini

L’associazione Rione Senzuno, con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato per lunedì 6 gennaio “Arriva la Befana a Senzuno“, diventato ormai un tradizionale appuntamento per la città.

Intorno alle 11, la Befana arriverà in piazza Portogallo accompagnata da un ciuchino e proseguirà per un giro nel quartiere, da via Palermo verso via della Repubblica, via Lucca, per poi ritornare in piazza Portogallo, dove distribuirà piccoli doni ai bambini intervenuti, ansiosi di incontrare la ‘vecchina’ più famosa del mondo che conclude le festività natalizie.