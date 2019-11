Mare d’inverno e Beach Nordic Walking: se ne parla in una conferenza ad Artemare Club

Nei salotti con vista mare di Artemare Club a Porto Santo Stefano il pomeriggio di domenica primo dicembre si parlerà dei “Benefici del mare d’inverno all’Argentario e del Beach Nordic Walking“. Saranno presenti alcuni medici simpatizzanti del sodalizio, l’istruttore dottor Riccardo Picchianti e la capogruppo della disciplina sportiva Simonetta Picchianti. L’entrata è libera.

Il mare d’inverno è una vera e propria medicina naturale, senza sottovalutare il fascino e le suggestioni che riesce a regalarci durante i mesi più freddi. Il lungomare solitario, i gabbiani in cerca di cibo e quel magnifico silenzio che ci mette a contatto con la natura. Andare al mare d’inverno è magico. L’atmosfera deserta ci riporta agli albori, alla distesa blu sconfinata in cui si vede l’orizzonte e lo si può osservare senza essere disturbati e andare al mare d’inverno porta tantissimi benefici alla salute. Lo iodio è un aerosol naturale, grazie allo iodio e alla salsedine, il mare migliora la respirazione grazie a una sorta di aerosol naturale che contiene sali come cloruro di sodio e di magnesio, calcio, potassio, bromo e silicio e l’acqua di mare. Il blu rilassa gli occhi, il blu è il colore del relax per eccellenza, non a caso viene consigliato per ambienti come la camera da letto e le camerette dei bambini secondo la cromoterapia, il blu rappresenta la calma, ha un effetto rilassante, che induce alla riflessione e all’armonia.

Il suono e il movimento delle onde rilassano corpo e mente, il ritmo delle onde può essere associato alla percezione delle emozioni. Il mare aumenta il nostro stato di calma e di benessere e il perché ha una spiegazione scientifica: le onde del mare generano ioni negativi che producono alterazioni molecolari nel nostro corpo e provocano sensazioni di pace e equilibrio. Rende la mente lucida e creativa, l’acqua ci riporta al nostro stato naturale per cui stimola il nostro cervello. Tanti vanno in spiaggia anche quando devono sviluppare un nuovo progetto o prendere una decisione importante. Stimola il sistema immunitario, il mare rafforza le difese dell’organismo e il sistema immunitario perché grazie all’assorbimento degli oligoelimenti presenti nell’acqua che dei sali marini, si ripristina l’equilibrio del corpo, chiaramente in inverno non dovrete farvi un bagno nell’acqua gelida, basta bagnarsi leggermente le mani o per i più impavidi i piedi.

Migliora l’umore e diminuisce lo stress, la sabbia e il mare sono ottimi strumenti per staccare la spina dalla quotidianità e diminuire così i livelli di stress che ogni giorno accumuliamo, ottimo anche passeggiare, nei nostri piedi tra l’altro vi sono migliaia di terminazioni nervose e camminare sulla sabbia è un sistema per stimolarle compiendo un vero e proprio massaggio. Calma l’ansia, il rumore del mare è molto benefico per il nostro sistema nervoso, ascoltare le onde che si infrangono sulla riva può effettivamente calmare l’ansia e cullarci in uno stato rilassato che permette il rilascio di dopamina e serotonina.

Il Beach Nordic Walking è lo sport che migliora la resistenza e al tempo stesso aumenta la forza muscolare, brucia calorie quasi quanto il jogging proteggendo però le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie e la stabilità dei dischi intervertebrali. A differenza del jogging non rafforza solo glutei e gambe, ma anche la parte superiore del corpo, in quanto attiva braccia, spalle e muscoli dorsali, apportando importanti benefici sullo stato di forma generale della persona, è proposto e utilizzato con successo come efficace strumento di cura dei pazienti diabetici o obesi. L’impiego delle racchette è fondamentale perché consente di mantenere il corpo eretto migliorando in modo notevole la postura. Negli ultimi anni all’Argentario si è formata una bella comitiva di appassionati di questa attività fisica, capeggiata da Simonetta Picchianti, che si avvale della guida e della professionalità dell’istruttore ufficiale Riccardo Picchianti. Quello che si pratica all’Argentario è molto Beach Nordic Walking, infatti d’inverno i percorsi spesso seguono il lungomare della Feniglia o della Giannella, con spettacoli veramente unici di mare, cielo e verde. Infine, il fatto di praticarlo in compagnia stimola anche le persone più sedentarie perché viene a crearsi una piacevole atmosfera di amicizia e allegria che vede il gruppo frequentarsi e rivedersi anche dopo lo sport in altre piacevoli occasioni sociali. Per maggiori informazioni sul Nordic Walking dell’Argentario, è possibile contattare Simonetta Picchianti al numero 328.7346803.

Nell’evento saranno esposte due opere in tema realizzate dagli artisti Mario Wongher e Laura Morosi.

Il Club di Artemare è a Porto Santo Stefano, in corso Umberto 77 – 79. Per informazioni, contattare i numeri 0564.1937299 o 339.6930708.