Emergenza Coronavirus: una barella ad alto-biocontenimento per trasportare i pazienti contagiati

È arrivata a Grosseto la barella ad alto-biocontenimento fornita dal comitato regionale Toscana della Croce Rossa Italiana su richiesta del referente regionale attività emergenze.

L’ambulanza così attrezzata sarà a servizio di tutta l’Area Vasta sud-est Grosseto-Siena-Arezzo.

“Come comitato abbiamo messo a disposizione un’ambulanza che è stata attrezzata con una barella ad alto-biocontenimento: in caso di necessità ci sarà un nostro equipaggio e l’equipe sanitaria, composta da medico e infermiere, messa a disposizione dalla struttura sanitaria – si legge in un comunicato della Croce Rossa di Grosseto -. La barella speciale servirà per gestire in sicurezza il trasporto di pazienti contagiati in maniera contenitiva verso strutture sanitarie specializzate, proteggendo gli operatori e gli altri soggetti nei confronti dell’esposizione ad agenti potenzialmente infettivi“.

Il servizio sarà gestito dalla Cross – Centrale remota operazioni di soccorso sanitario di Pistoia, che coordina e gestisce le maxiemergenze a livello regionale e nazionale.

L’ambulanza di biocontenimento è attiva da oggi, con reperibilità h24 su tutto il territorio delle province di Grosseto, Siena e Arezzo ed in particolare negli ospedali Covid di Grosseto, Poggibonsi e Arezzo.

“Questo è un grande riconoscimento per la Croce Rossa di Grosseto e per la sua attività sul territorio a servizio dei cittadini – afferma Luciano Latini, vicepresidente della Cri di Grosseto –. Questo nuovo servizio va ad aggiungersi alle altre attività che il comitato ha già messo in atto contro il Coronavirus a sostegno dei più vulnerabili. Ringrazio tutti i volontari e i dipendenti del comitato per l’abnegazione e la disponibilità in questo momento così difficile”.