Eilean: la barca leggendaria al largo dell’Argentario

E’ in sosta alla banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano Eilean, il ketch bermudiano di 22 metri del 1936.

Il suo nome in gaelico significa “piccola isola”, Artemare Club l’ha subito documentata per il proprio archivio storico dei “150 anni di yachting all’Argentario” e racconta che il progetto di Eilean è firmato William Fife III, uno dei più leggendari costruttori di barche a vela della storia della navigazione. Il nome del cantiere Fife & Son ancora oggi viene associato a qualità quasi “magiche”, frutto della capacità di coniugare genialità ed eleganza nel design e straordinarie abilità artigianali.

I committenti e primi proprietari sono stati i fratelli James V. e Robert W. Fulton di Greenock, membri del Royal Gourock Yacht Club, entrambi si occupavano della manifattura e della lavorazione del ferro nella costruzione delle barche in legno e utilizzavano l’imbarcazione lungo la costa occidentale della Scozia; dopo diversi proprietari viene acquistata dell’architetto inglese John Shearer, che la fa navigare assai, con ben 36 traversate atlantiche.

Nel 1982 viene scelta dai Duran Duran per il videoclip della canzone “Rio”, negli anni ’90 la barca inizia un primo difficile restauro ad Antigua, lavori sospesi con il panfilo in uno stato di semi abbandono fino al 2006, anno in cui è avvistato durante la Antigua Classic Week dall’amministratore delegato di Officine Panerai Angelo Bonati, che ne intraprende il meticoloso restauro presso i cantieri Del Carlo di Viareggio, riportandola in acqua dopo tre anni di lavoro e il recupero di quasi tutto il fasciame originale.

Eilean ha tre cabine, può ospitare 10 persone a bordo, è di 28,5 metri l’altezza dell’albero di maestra e sono 18,3 i metri dell’albero di mezzana, la superficie velica è di mq. 301, formati da randa, controranda, fiocco, trinchetta, yankee e uccellina.