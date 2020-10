Al via il trasporto scolastico, l’assessore: “Al lavoro per migliorare il servizio”

“Come previsto, il 5 ottobre hanno avuto inizio i servizi di mensa scolastica e di trasporto mediante scuolabus, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle linee guida anti-covid“.

A dichiararlo è l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Follonica Barbara Catalani.

“L’amministrazione comunale, in queste prime settimane, sta monitorando i servizi, verificando tutte le possibili criticità, per adeguare gli stessi agli standard di qualità richiesti – spiega l’assessore –. Per il servizio di scuolabus, le difficoltà maggiori sono legate agli orari diversificati di ingresso e di uscita, orari che le scuole hanno imposto al fine di garantire la sicurezza dei bambini. In accordo con le dirigenti scolastiche, il mosaico dei percorsi e degli orari è stato elaborato nel modo più funzionale. L’amministrazione sta anche valutando la possibilità di fornire, alle scuole, un eventuale servizio di supporto per la sorveglianza dei bambini nei tempi di attesa in entrata e in uscita, che si preannunciano più lunghi proprio per l’esigenza di diversificazione degli orari. Chiediamo la collaborazione dei genitori, cosa fondamentale per migliorare il servizio secondo le criticità che emergeranno“.