Controllo del vicinato: Barbara Bonari nuova coordinatrice comunale

Si è svolto ieri, al ristorante Gli Attortellati di Grosseto, il primo incontro, completamente gratuito per i fruitori, del progetto formativo “Controllo del vicinato Acdv – Nuova Grosseto insieme 2015 -2020“, alla presenza di tutti i coordinatori e vice dei nuclei del Controllo del vicinato della nostra provincia.

Durante l’incontro, dopo una prima presentazione da parte di Barbara Bonari, presidente di Opificio delle Idee per Grosseto, promotore dal 2015 a Grosseto della best practice, che al nord Italia già consta di una partecipazione ben più massiccia che in Maremma, e delle norme di buon vicinato che i nostri nonni in questa terra misteriosa e selvaggia avevano la buona abitudine di adottare, nonché vice coordinatore comunale e coordinatore del Controllo del vicinato Aurelia Antica-Gorarella-Stadio, si sono succeduti Samuele Bartoletti (vice coordinatore del Controllo del vicinato provinciale e del San Guglielmo Cdp) e Francesco Liccardo (vice coordinatore comunale di Grosseto e coordinatore del Controllo del vicinato Barbanella-Verde Maremma), che hanno sapiente offerto ai numerosi presenti, pur essendo giovanissimi, una panoramica a 360 gradi delle attività dei Controlli del vicinato presenti sul nostro territorio.

“Sono stati trattati da Barbara Bonari, quindi, gli aspetti più critici dei gruppi di Controllo del vicinato, di cui il più importante riguarda il rapporto di collaborazione con alcune amministrazioni locali che, in alcuni nuclei, come ad esempio San Guglielmo a Castiglione della Pescaia, San Niccolò a Roccastrada e San Giuliano a Gavorrano, non viene riconosciuta da parte dei sindaci, che cosi indicano chiaramente la non intenzione a favorire e promuovere l’accrescimento di queste reti di amicizia e buon vicinato – si legge in una nota degli organizzatori -, nell’ottica concreta di realizzare finalmente in provincia la sicurezza partecipata e la riscoperta della coesione sociale, mentre a Grosseto, a buon esempio, tramite il protocollo d’intesa con la Prefettura, il sindaco ha ben dimostrato di volerne favorire lo sviluppo“.

Al termine, Sergio Rubegni, formatore dell Associazione Controllo del vicinato e progettista della “Nuova Grosseto Insieme”, ha presentato le modalità di comunicazione social e soprattutto Whatsapp, peculiari del controllo del vicinato per le attività logistico-organizzative (chat di servizio) ed operative (segnalazione reati o sospetti).

Quindi, dopo le domande dei presenti, Rubegni ha rassegnato le dimissioni da coordinatore comunale di Grosseto del Controllo del vicinato, per motivi personali, ed ha proposto Barbara Bonari in questo ruolo. I presenti hanno accettato le motivate dimissioni di Rubegni ed hanno eletto per acclamazione la Bonari come nuovo coordinatore comunale nei nuclei di Grosseto.

L’incarico di coordinatore del nucleo dell’Associazione controllo del vicinato Aurelia Antica-Gorarella-Stadio passa quindi di diritto al vice coordinatore Massimiliano Pepi, che è stato confermato per acclamazione.

Per informazioni sulle attività dei Controlli del vicinato, è possibile contattare il numero 339.7239258 (Acdv Grosseto).