Baracche in fiamme, di colpo un’esplosione: continuano le operazioni di spegnimento

Aggiornamento ore 18.35: l’incendio in questo momento è sotto controllo. Non appena verranno completamente spente le fiamme, i Vigili del Fuoco procederanno alle operazioni di smassamento e bonifica dell’area. E’ stata rinvenuta all’interno di una delle baracche una bombola contenente Gpl, interessata dalle fiamme, quindi in condizioni di estremo pericolo. I pompieri hanno provveduto con la tecnica di raffreddamento a mettere in sicurezza la bombola e a rimuoverla. Purtroppo, durante le operazioni, è stato rinvenuto il corpo, ormai senza vita, di un cane. Da informazioni assunte dal proprietario, presente sul posto, i cani in totale erano cinque, quindi ne risultano dispersi ancora tre.

Un incendio di baracche si è sviluppato questo pomeriggio a Caldana, nel comune di Gavorrano.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica stanno in questo momento provvedendo allo spegnimento delle fiamme, in attesa del rinforzo della squadra di Grosseto.

All’arrivo le fiamme erano già sviluppate su tutte le strutture ed i Vigili del Fuoco sono comunque riusciti a trarre in salvo un cane. Durante le operazioni di spegnimento è stato udito distintamente il rumore di un’esplosione all’interno di una delle baracche.

Al momento è impossibile risalire alla natura del contenitore esploso, ma squadra sta continuando le operazioni di spegnimento a distanza di sicurezza.

Non si registrano danni a persone.

Notizia in aggiornamento