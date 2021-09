Un nuovo bar allo stadio Zecchini: via libera al progetto, ecco dove sarà sistemato

Approvato il progetto esecutivo relativo all’installazione di un box prefabbricato destinato a punto di ristoro a servizio degli spettatori della curva nord allo stadio Zecchini di Grosseto, per un valore di 25mila euro.

L’area oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione comunale e data in gestione alla società Atletica Grosseto Banca Tema, situata all’interno dello stadio Zecchini, nel settore curva nord, in grado di ospitare 1938 spettatori.

Il settore è sprovvisto di un chiosco di distribuzione snack e bibite, il progetto prende le mosse dall’esigenza degli spettatori di avere la possibilità di usufruire di tale servizio, proponendosi come obiettivo primario la realizzazione di una struttura in grado di soddisfare le richieste degli utenti.

L’intervento si pone come integrazione delle strutture esistenti, lontano dalle vie di esodo per non compromettere il deflusso dei tifosi, ed il box sarà costituito da una struttura prefabbricata.