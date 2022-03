Nuova sede per la farmacia comunale: l’amministrazione investe 530mila euro

Via libera del Consiglio comunale alla Massa Marittima Multiservizi per individuare la nuova sede della farmacia comunale. Nella seduta del 24 marzo è stata approvata una delibera che dà mandato alla Multiservizi per procedere con la redazione del bando di acquisto, in cui saranno riportate le caratteristiche tecniche che dovrà avere l’immobile e viene definito un budget di spesa, pari a 530mila euro.

“Lo spostamento della farmacia comunale, già previsto da tempo nello stesso programma di mandato, – spiega il sindaco Marcello Giuntini – è dettato dalla necessità di aumentare lo spazio a disposizione della Farmacia, anche in considerazione del fatto che si tratta di un’azienda in crescita, potenzialmente in grado di fornire servizi aggiuntivi alla cittadinanza. Nella sede attuale, che tra l’altro è in affitto, lo spazio di vendita è piccolo e non è presente un magazzino, né lo spazio per ambulatori da destinare ai servizi alla persona. Inoltre, l’acquisto di un nuovo stabile consente di riunire in un’unica sede la farmacia e gli uffici della Multiservizi. In un primo tempo si era ipotizzato di far costruire un nuovo edificio, ma al di là delle regole degli appalti pubblici, sarebbe stato uno sforzo troppo grande per una struttura esile come la Massa Marittima Multiservizi. Pertanto, si è optato per un bando di acquisto di una struttura esistente o in via di costruzione, che deve essere ultimata al massimo entro i sei mesi dalla pubblicazione del bando.“

“Quindi, con il passaggio in Consiglio si dà mandato alla Multiservizi per procedere con la redazione del bando – conclude il sindaco – e sulla base di questo sarà fatta una gara ad evidenza pubblica. L’investimento sarà coperto dalla Multiservizi con l’accensione di un mutuo.“