Albo per gli scrutatori di seggio: pubblicato il bando, come fare domanda

E’ in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario l’avviso riguardante l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Gli interessati possono presentare domanda entro il 30 novembre. I requisiti per l’inclusione nell’albo degli scrutatori sono i seguenti: essere elettore del Comune; aver assolto agli obblighi scolastici; non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte agli articoli 38 del Testo Unico delle leggi recanti le norme per l’elezione della Camera dei deputati, e 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore i dipendenti dei Ministeri dell’interno e dei trasporti e dell’ente Poste Spa, gli appartenenti alle forze armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

La domanda, indirizzata all’ufficio elettorale del Comune, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall’ufficio elettorale.