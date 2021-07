Riduzione delle tariffe dei servizi educativi per l’infanzia: ecco il bando per i contributi

A partire da oggi e fino al giorno 31 luglio è aperto il bando per concorrere alla riduzione (in percentuale da stabilire successivamente), delle tariffe a carico degli utenti i cui bambini hanno frequentato i servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) e/o scuole dell’infanzia (3-6 anni) a gestione diretta, indiretta o privata nel periodo settembre 2020/luglio 2021.

Possono presentare domanda i genitori e/o tutori di bambini che abbiano frequentato:

i servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) a gestione diretta, indiretta o privata presenti sul territorio comunale, per la frequenza dei quali è stata sostenuta una spesa mensile superiore a 272,72 euro. (Coloro che per il periodo settembre/dicembre 2020 hanno usufruito del rimborso comunale per la frequenza di nidi di infanzia privati potranno richiedere il contributo solo ed esclusivamente per il periodo gennaio/luglio 2021);

scuole dell’infanzia paritarie (3-6 anni) a gestione diretta, indiretta e privata sul territorio comunale per la frequenza delle quali è stata sostenuta una spesa mensile superiore a 120 euro.

La domanda potrà essere compilata, esclusivamente tramite browser Firefox, collegandosi al link https://servizi-online.comune.grosseto.it/miur22 e seguendo le indicazioni.

La registrazione deve avvenire tramite Spid, oppure utilizzando la tessera sanitaria con l’apposito lettore smart card. Per coloro che chiedono una riduzione delle tariffe relative ai nidi di infanzia è necessario inserire i dati dell’attestazione Isee in corso di validità.

In seguito all’inoltro della domanda, arriverà da parte dell’ufficio una mail di accettazione o di rifiuto.

L’avviso con tutte le informazioni utili è disponibile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-regionali-per-servizi-prima-infanzia/