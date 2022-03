Mura medicee: il Comune partecipa al bando per il progetto di valorizzazione

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato, nel corso della sua ultima riunione, la presentazione della candidatura del Comune per ricevere finanziamenti da indirizzare al progetto denominato “Valorizzazione del Parco delle Mura Medicee come perno dell’identità grossetana“. Grosseto, dunque, parteciperà all’avviso pubblico per interventi di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, emesso nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Pnrr.

“Prosegue a grande ritmo – commenta il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – la corsa del Comune di Grosseto nell’individuare progetti e intercettare finanziamenti. Come ho già avuto modo di evidenziare, il Pnrr rappresenta la chiave di volta per il futuro del nostro territorio, lo strumento per cambiare il volto della città e per valorizzare nel profondo i nostri patrimoni. Nello specifico, porteremo avanti insieme all’Istituzione Le Mura un progetto di grande restauro e recupero, del valore di quasi 2 milioni di euro, che porterà la cinta muraria a un nuovo splendore”.

“Il progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – si inserisce alla perfezione nell’avviso pubblico, specificamente finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale e al rafforzamento dell’identità dei luoghi. Recupero delle aree e delle componenti architettoniche, cura per il verde, rinnovo e realizzazione di impianti di recupero delle acque, sicurezza, accessibilità: siamo pronti per dare il nostro contributo, insieme all’Istituzione Le Mura, in favore di uno dei simboli del nostro territorio”.