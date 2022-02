Torna il Balestro del Girifalco: il Comune cerca il pittore che dipingerà il Palio

Massa Marittima inizia a lavorare per la 124° edizione del Balestro del Girifalco, una delle più spettacolari rievocazioni storiche medievali della Toscana, che si svolgerà il prossimo 22 maggio nella città del Balestro in onore di San Bernardino.

Intanto il Comune ha indetto un concorso pubblico di pittura per individuare l’artista che dipingerà a mano il cosiddetto “Palio”, ovvero il drappo di stoffa alto 2 metri e mezzo e largo 80 centimetri, che viene assegnato ogni anno al Terziere vincitore.

Al centro della rievocazione storica, che si svolge da 62 anni la quarta domenica di maggio e il 14 agosto, c’è la gara di tiro alla balestra tra i terzieri di Cittanuova, Cittavecchia e Borgo. A vincere è il balestriere più abile, che prende con la freccia il centro del “tasso” del bersaglio, o il punto più vicino ad esso, consentendo al Terziere di ottenere il Palio.

“Il Balestro del Girifalco affonda le sue radici al tempo del Libero Comune ed è la tradizione massetana più sentita e partecipata – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco –, non solo perché coinvolge cittadini di ogni età, ma anche perché richiama numerosi turisti, attratti dalla particolare atmosfera che si respira in quei giorni a Massa Marittima, oltre che dalle abilità dei balestrieri, dalla bellezza del corteo storico e dall’esibizione della Compagnia degli sbandieratori. Attraverso questo bando chiediamo agli artisti di stupirci e di farci emozionare. Dipingere il Palio è qualcosa di molto complesso, che travalica la semplice opera d’arte, in quanto entrano in gioco la passione per la storia e per i simboli e la comprensione del valore che riveste la manifestazione per la comunità locale. Credo che per un pittore possa essere un’esperienza stimolante e gratificante e l’occasione per entrare nel lungo elenco di artisti che hanno disegnato il Palio, tra i quali Mitoraj, Possenti e Talani”.

Il tema da esplicitare con la rappresentazione pittorica del Palio di maggio è il 250° anniversario dell’apertura del seminario vescovile di Massa Marittima. “Abbiamo, infatti, deciso di confermare le dedicazioni per i due Balestri annullati lo scorso anno – specifica Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri –. Questa decisione del Magistrato è stata determinata dai significati importanti delle due dedicazioni e dai profondi legami con la storia della nostra cittadina. Il 250° anniversario della riapertura del Seminario vescovile ad opera del vescovo Vannucci determinò una rinascita della vita religiosa a partire dal 1771. La dedicazione di agosto sarà invece per il primo centenario della morte di Renato Fucini, il più significativo scrittore del nostro comprensorio, nato a Monterotondo Marittimo, quando era frazione di Massa Marittima, esempio e simbolo di una rinascita letteraria locale. Il grande tema di questo anno vogliamo sperare che sia proprio la rinascita post covid, e queste due dedicazioni ne interpretano il significato. Per la nostra città un segno di rinascita è proprio tornare a disputare i due balestri. Inoltre, il 2 luglio avremo anche l’onore di ospitare il 55° torneo nazionale della balestra”.

Ma ecco come partecipare al bando: c’è tempo fino alle ore 12 dell’11 aprile per presentare il bozzetto in scala 1:5, interamente dipinto, seguendo le indicazioni del bando (scritta CXXIV Balestro del Girifalco; data della manifestazione; stemma dei Terzieri e del Comune; monogramma di Cristo, altrimenti detto di San Bernardino od orifiamma). L’artista dovrà presentare anche una nota descrittiva in cui spiega il significato della rappresentazione pittorica e la tecnica utilizzata. Il plico dovrà essere inviato all’indirizzo “Comune di Massa Marittima, Ufficio Protocollo piazza Garibaldi 10, 58024, Massa Marittima”, con la dicitura “Concorso pittura palio, 124° Balestro del Girifalco.”

Al vincitore sarà corrisposta per l’esecuzione dell’opera una somma lorda di 1.500 euro con cui coprire tutte le spese sostenute, compresi i materiali utilizzati per realizzare il palio, dalla stoffa ai colori. L’opera dovrà essere consegnata entro le ore 12 del 13 maggio. Il 21 maggio l’artista sarà invitato alla presentazione ufficiale del Palio e il giorno successivo a prendere parte al Balestro del Girifalco, nella tribuna d’onore insieme alle autorità cittadine.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/02/Concorso-pubblico-per-la-pittura-del-palio-del-Balestro.html

Informazioni: e-mail s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it, tel. 0566.906284.