Netspring assume un tecnico informatico: ecco come candidarsi e i requisiti necessari

Netspring, la società in house di informatica della provincia di Grosseto, seleziona candidati per un posto di tecnico a tempo determinato. Le domande devono pervenire entro le ore 12 del primo settembre prossimo

La società comunica di aver emesso un avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di un posto di “Tecnico addetto allo svolgimento di attività di assistenza informatica, all’installazione, configurazione e manutenzione di infrastrutture di rete e di videosorveglianza”, Posizione economica 4° livello del Ccnl del Commercio.

L’avviso completo con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande è pubblicato sul sito della società al link http://www.netspring.it/index.php?id=146.

L’addetto sarà di supporto all’area tecnica di Netspring e dovrà svolgere attività relative all’amministrazione dei pc con sistemi operativi Client Microsoft Windows, avere padronanza delle suite di office automation Microsoft Office e LibreOffice/OpenOffice, avere conoscenza dei principali software client di posta elettronica e dei protocolli di rete IP version 4 per l’amministrazione di rete.

Dovrà inoltre essere abile e disponibile all’utilizzo di piattaforme mobili elevabili e avere conoscenze di impianti elettrici e relative norme e cautele da rispettare al fine di svolgere in sicurezza le attività di installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza.

Possono partecipare al bando persone che siano in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media secondaria superiore o titolo di studio equiparato; comprovata esperienza, a qualsiasi titolo, derivante anche da precedenti rapporti professionali o lavorativi, riguardante le materie oggetto di incarico (da dettagliare nel curriculum professionale); essere in possesso della patente di guida cat. B e dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’incarico ed in particolare di essere abile e disponibile all’utilizzo di Ple (piattaforme mobili elevabili su stabilizzatori/senza stabilizzatori).