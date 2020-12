Edilizia residenziale pubblica: approvato programma di mobilità, a breve il bando per le domande

Approvato dalla Giunta comunale di Grosseto il nuovo programma della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A breve verrà predisposto un nuovo avviso per la presentazione delle domande di mobilità ordinaria con la relativa modulistica. Successivamente verrà pubblicata una graduatoria, che sarà aggiornata semestralmente.

“Le procedure di mobilità – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali, Mirella Milli – mirano a favorire l’uso razionale e ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Con questo nuovo programma vogliamo ottimizzare e rendere più agevole il sistema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

In linea generale, per l’attribuzione del punteggio relativo alle spese condominiali viene specificato che le stesse devono essere superiori a un importo mensile di 70 euro e devono incidere per oltre il 10 per cento del reddito del nucleo familiare; per il sovraffollamento, tale fattispecie deve sussistere da almeno due anni. Viene, inoltre, attribuito un punto una tantum a coloro che sono già presenti in graduatoria e che presenteranno la domanda ai sensi del nuovo programma. Per la valutazione della mobilità d’urgenza viene tenuto conto dell’ordine di presentazione delle domande e del punteggio acquisito secondo i criteri della mobilità ordinaria. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di assegnazione all’interno dell’alloggio occupato; in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

Altra novità è l’inserimento della possibilità che in ambito del Lode grossetano possano essere accolte richieste di mobilità d’urgenza attivabili d’ufficio o di cambio consensuale di alloggi in condizioni di reciprocità tra Comuni diversi.