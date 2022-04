Mercato coperto: pubblicato il bando per l’assegnazione del box dedicato ai generi alimentari

Il Comune di Follonica ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione del box 2 del mercato coperto, in piazza XXIV Maggio. Il box è destinato al commercio al dettaglio di generi alimentari, con specializzazione nella produzione, vendita e consumo immediato sul posto di pasta fresca.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in via telematica mediante pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, non prima dell’11 aprile e non oltre il 6 maggio. Le domande pervenute saranno esaminate e valutate, al fine di formulare la relativa graduatoria.

Il bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sull’Albo pretorio online del Comune e sul sito internet del Comune di Follonica. Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla procedura concorsuale visitando il sito istituzionale del Comune e richiedere le necessarie informazioni all’ufficio Attività produttive/Suap (tel. 0566.59374, 0566.59110 e 0566.59270).