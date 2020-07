Il Comune concede contributi per l’imprenditoria giovanile, femminile e per le startup

Il Comune di Santa Fiora, tramite Cosvig, eroga contributi economici per sostenere l’imprenditoria giovanile, quella femminile e le startup innovative con sede nel territorio comunale. Il bando a sportello resta valido fino alle ore 12 del 31 dicembre 2020.

La dotazione complessiva per questo bando ammonta a 60mila euro salvo rifinanziamento. I progetti devono prevedere un ammontare minimo di spesa pari a 5mila euro. Il contributo avrà intensità pari al 30% delle spese ammissibili di progetto, incrementabile fino ad un’intensità massima del 50% per le sole Startup innovative. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun richiedente è di 10mila euro.

“Si tratta di un aiuto economico concreto per chi vuole realizzare il proprio progetto imprenditoriale qui a Santa Fiora – commenta il sindaco Federico Balocchi – puntiamo con questo bando sui giovani, sulle startup e sull’imprenditoria femminile per garantire un dinamismo imprenditoriale che porti reddito nel territorio comunale. Adesso che è operativa la banda ultralarga, ci sono delle condizioni migliori per i giovani che scelgono di investire sul proprio territorio, anziché trasferirsi fuori, in cerca di lavoro. Le risorse erogate dal Comune tramite i bandi Cosvig rientrano nel piano per la ripartenza varato dal Consiglio comunale, che movimenterà un totale di oltre 800mila euro. Questo è il valore complessivo del pacchetto di interventi che hanno impegnato quest’anno il Comune in uno sforzo economico importante, per sostenere le famiglie e le imprese, dopo il fermo dei mesi scorsi legato all’emergenza sanitaria“.

Entrando nel dettaglio della misura, sono incentivabili gli interventi finalizzati alla creazione di nuove attività ubicate nel territorio del Comune di Santa Fiora, ma anche progetti in nuovi locali di imprese che hanno già una sede nel Comune di Santa Fiora a condizione che questa non venga chiusa. Le categorie di spesa per le quali è possibile richiedere il contributo sono: ristrutturazione di immobili strumentali all’attività, acquisto arredi e/o serramenti; interventi di efficientamento energetico ed installazione di impianti a fonti rinnovabili; eliminazione di barriere architettoniche; spese per l’avvio di nuove imprese; rinnovo o adeguamento di impianti, macchinari ed attrezzature nel rispetto delle norme tecniche UNI EN per ciascuna tipologia di apparecchio; leasing con patto di acquisto, in ogni caso limitatamente alle rate quietanzate nel periodo di validità del contributo e tempistiche massimali di realizzazione del progetto; spese per l’acquisto di immobili e porzioni degli stessi; spese sostenute per l’affitto dei locali pertinenti l’attività entro un massimale ammissibile non superiore a 3.000 euro; spese sostenute per fornitura di energia elettrica dei locali pertinenti l’attività; realizzazione di pagine aziendali, siti web e piattaforme e-commerce adeguatamente indicizzati sui motori di ricerca, totalmente pertinenti la sola attività di impresa, entro una spesa massimale ammissibile non superiore a 2.000 euro; spese per servizi avanzati di consulenza su analisi brevettuale prodotto/servizio/processo, opportunità di brevettazione, internazionalizzazione d’impresa, formazione per l’innovazione. Il programma di investimento dovrà essere realizzato entro 12 mesi dal riconoscimento del contributo. I progetti dovranno essere cantierabili al momento della presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere recapitata esclusivamente mediante invio per Pec al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it

Informazioni e supporto per la partecipazione al bando possono essere richiesti agli uffici Co.Svi.G. con sede aSanta Fiora inviando una mail a santafiora@cosvig.it, oppure contattando telefonicamente i recapiti telefonici (cell. e WhatsApp) 366.8338509 o (fisso) 0564.977624; oppure direttamente presso la sede, al secondo piano del palazzo comunale, in piazza Garibaldi 25, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Tutta la documentazione è consultabile al seguente indirizzo: https://www.cosvig.it/bando/bando-concessione-contributi-interventi-sostegno-imprenditoria-giovanile-femminile-startup-innovative-2020/