Impianti sportivi: pubblicato il bando del Comune per la gestione e la riqualificazione

Il Comune di Grosseto ha avviato una procedura di manifestazione di interesse, ovvero un’indagine esplorativa non vincolante per l’amministrazione comunale, il cui obiettivo è quello di individuare, in via preventiva, la presenza di soggetti interessati a presentare progetti di investimento per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi comunali (come preannunciato nell’ambito del Nucleo Fenice), mantenendone la destinazione e le finalità.

Questa la lista degli impianti interessati dall’avviso:

impianto di tennis di via Manetti – In scadenza il 31 ottobre 2020;

impianto di pattinaggio e bocciodromo di via Manetti – In scadenza il 31 ottobre 2020;

impianto di tennis e pista del giardino di Marina di Grosseto – In scadenza il 31 ottobre 2020;

campo di calcio Il Cristo – In scadenza il 31 ottobre 2020;

campo di calcio di Batignano – In scadenza il 31 ottobre 2020;

palazzetto di basket di via Austria – In scadenza il 31 ottobre 2020;

piscina comunale di via Veterani dello Sport – In scadenza il 31 ottobre 2020;

impianto di tennis di via Cimabue – In scadenza il 31 dicembre 2020;

campo di calcio di via Austria – In scadenza il 31 ottobre 2020.

“Per l’amministrazione si tratta di uno strumento utile per portare avanti un processo di ammodernamento degli impianti sportivi esistenti, in modo che rispondano a criteri di sicurezza, funzionalità e massima fruibilità consentendo contemporaneamente alla cittadinanza una continuità delle attività attualmente in corso nelle strutture – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi -. Vogliamo implementare un’attività, come quella sportiva, che ricopre un alto valore sociale in particolar modo in questo momento difficile, senza rinunciare alla socialità che per noi è il primo dei valori: è importante continuare a perseguire obiettivi di promozione delle pratiche sportive, sia in ambito scolastico, che in ambito agonistico, il tutto lavorando in perfetta sinergia con le associazioni sportive che già operano sul territorio”.

E’ possibile partecipare all’avviso esplorativo entro le ore 12 dell’8 settembre 2020. L’Avviso è disponibile al seguente link: http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=20971