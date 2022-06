Via de’ Barberi: pubblicato il bando di concorso per la progettazione della greenway

A partire da oggi, venerdì 17 giugno, è possibile iscriversi al concorso di progettazione a procedura aperta che porterà alla realizzazione della greenway di via de’ Barberi, compresa nella progettualità Pinqua, per cui il Comune di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La finalità del concorso è quella di potenziare la connessione del centro storico al territorio limitrofo, rappresentato nel caso specifico dal fiume Ombrone, attraverso la realizzazione di una greenway sull’asse di via dei Barberi che sia non solo una via di percorrenza a mobilità dolce, ma anche il collegamento dal centro della città fino all’argine del fiume servendo residenze, poli scolastici, sportivi e commerciali.

L’obiettivo sarà anche quello di progettare aree verdi anche attrezzate, inserire elementi di arredo e servizi in corrispondenza dei maggiori snodi della via, migliorare la sicurezza stradale in un’area frequentata da studenti e residenti ed infine implementare la connessione della rete ciclabile urbana della città di Grosseto con la rete dei percorsi naturalistici del fiume Ombrone, realizzando un circuito di percorsi ciclopedonali collegati con il Centro Storico.

L’amministrazione comunale ha dato il via, con il supporto dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, in seguito al confronto con il Consiglio nazionale architetti, ad un concorso di progettazione a due gradi: il primo prevede l’elaborazione di una relazione tecnico-illustrativa della proposta con la stima della fattibilità, di una tavola masterplan e vari approfondimenti progettuali. I cinque migliori concorrenti avanzeranno al secondo grado e saranno chiamati a produrre un progetto di fattibilità tecnico-economica con la definizione delle fasi successive della progettazione. Infine, il vincitore seguirà la realizzazione del progetto legato al Pinqua.

Per ulteriori informazioni è possibile cliccare sul seguente link: https://concorsiawn.it/greenway-grosseto/home.