Festival estivo: un bando europeo per far crescere la rassegna di musica e spettacoli

Follonica si prepara ad ospitare una nuova edizione del festival estivo di musica e spettacoli: l’obiettivo è riuscire ad organizzare una rassegna più ampia rispetto alle edizioni precedenti e con grandi nomi della scena musicale e artistica. Per farlo l’amministrazione comunale ha appena pubblicato un bando di gara europeo, così da individuare il soggetto che potrà progettare e realizzare la rassegna.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Benini pensa ad una rassegna più ampia, che preveda eventi non soltanto nei giorni di luglio e agosto, ma anche in periodi diversi. L’appalto avrà una durata di tre anni e potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni.

Il termine per la presentazione delle domande (sulla piattaforma Start della Regione Toscana) è fissato per il 28 marzo alle 10.

«Il festival è diventato un appuntamento fisso dell’estate follonichese – spiega il sindaco Andrea Benini – e con il nuovo bando preparato dagli uffici comunali vorremmo far crescere ancora di più questa rassegna, con eventi che potrebbero essere organizzati anche in periodi diversi rispetto ai mesi di luglio o agosto. Questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana, grazie ad un programma di altissima qualità fatto di concerti e spettacoli, e con il nuovo bando vogliamo alzare ancora di più l’asticella».