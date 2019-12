Contributi per lo sviluppo delle attività turistiche: ecco il bando di Far Maremma

Pubblicato da Far Maremma un bando sulla misura 6.4.5, che si rivolge alle micro, piccole e medie imprese, che esercitano attività ricettive di cui alla Legge regionale sul turismo (ad esempio alberghi, bed & breakfast, affittacamere, campeggi, ecc..) e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Il bando intende favorire in particolare la realizzazione di investimenti nel settore turistico, privilegiando l’integrazione con il tessuto agricolo locale, con riguardo alle produzioni locali, ai mercati locali e alla filiera corta.

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 40% del costo totale ammissibile.

La percentuale di contribuzione è elevabile al 50% nel caso di giovani imprenditori (età inferiore a 40 anni) o nel caso in cui gli interventi siano localizzati in un Comune avente indice di disagio superiore alla media regionale.

L’importo massimo di contributo pubblico concedibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 50.000,00 euro. L’importo minimo è pari a 3.000,00 euro.

Gli investimenti finanziabili riguardano l’adeguamento e l’ampliamento delle strutture turistico ricettive e dei servizi complementari e connessi con l’attività ricettiva. Sono inclusi anche gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture allo scopo di conformarsi ai nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell’ambiente, ecc.

I richiedenti possono presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro le 13 del 20 febbraio 2020, mediante compilazione dell’apposita domanda on-line disponibile sul sistema informativo di Artea, sul sito www.artea.toscana.it.

Sono previsti, inoltre, tre incontri di animazione partecipata al fine di presentare il bando e raccogliere eventuali idee progettuali:

il 17 dicembre, alle 15, ad Arcidosso, nella sala Cred dell’Ucm Amiata grossetana;

il 18 dicembre, alle 16.30, a Pitigliano, al Teatro Salvini;

il 19 dicembre, alle 10, a Gavorrano, al Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere grossetane.