Accesso ai terreni agricoli: contributi per investimenti grazie al bando di Far Maremma

Pubblicato da Far Maremma un bando sulla misura 4.3.2, che si rivolge a Comuni, Unioni dei Comuni e altri soggetti pubblici nonché Consorzi di strade vicinali ad uso pubblico, costituiti ai sensi della Legge 12 febbraio 1958, n. 126, per interventi su strade di libero accesso aperte al pubblico al servizio di una moltitudine di utenti.

Il bando intende favorire in particolare gli investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare l’accesso ai terreni a servizio delle unità produttive agricole e forestali, per permettere lo svolgimento delle attività colturali.

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 100% del costo totale ammissibile.

L’importo massimo di contributo pubblico concedibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 100.000,00 euro, nè inferiore a 10.000,00 euro.

Gli interventi finanziabili riguardano la realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento (realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette e tubazioni di attraversamento, guadi, ponti in legno, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, gli adeguamenti e rettifiche dei tracciati, l’allargamento) della rete viaria agro-silvopastorale di ogni ordine e grado, necessaria all’accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali, purché di libero accesso.

Gli interventi devono riguardare la viabilità collegata prevalentemente all’uso agricolo e forestale, ovvero il cui tracciato attraversa più del 50% di terreni ad uso agricolo o forestale.

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

viabilità per l’accesso alle superfici agro-forestali e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata; viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali o la gestione attiva delle superfici forestali; realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all’intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli investimenti.

I richiedenti possono presentare domanda di aiuto entro le ore 13:00 del 18 giugno mediante compilazione dell’apposita domanda on-line disponibile sul sistema informativo di Artea, al link www.artea.toscana.it.

Sono inoltre in programma alcuni incontri di animazione partecipata, in modalità online, al fine di presentare il bando e raccogliere eventuali idee progettuali.