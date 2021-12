Contributi covid a società e associazioni sportive: ecco il bando del Comune

È online l’avviso del Comune di Grosseto per la richiesta di contributi per tutte le associazioni che abbiano impianti sportivi di proprietà o in affido, per i quali nel 2020 o nel 2021 abbiano sostenuto spese per interventi di sanificazione e il rafforzamento di misure di sicurezza in materia di Covid-19.

Il limite di rimborso massimo previsto per ciascuna richiesta è di 2mila euro. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 17 dicembre all’e-mail ufficio.sport@comune.grosseto.it, utilizzando il modulo di richiesta pubblicato insieme all’avviso consultabile al link https://new.comune.grosseto.it/web/concessione-impianti-sportivi-e-palestre-scolastiche/ del sito del Comune di Grosseto, allegando al modulo stesso tutta la documentazione contabile con relative quietanze di pagamento delle spese sostenute.

“Gli interventi di cui all’avviso hanno agevolato la fruizione e il mantenimento delle attività sportive, laddove permesso dalle norme – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, per cui come amministrazione ci è sembrato un modo non solo per ristorare parzialmente gli investimenti, ma anche per dimostrare la nostra gratitudine a quanti curano il funzionamento dei nostri impianti sportivi e per quanto hanno fatto per lo sport”.

“Ci è sembrato opportuno andare incontro a tutte le associazioni, sportive o meno, professionistiche o amatoriali che siano, che hanno in gestione o sono proprietari di impianti sportivi, le quali abbiano messo in atto azioni di sanificazione o di ottimizzazione della sicurezza secondo le norme legate alla pandemia Covid-19 ancora in corso – aggiunge il vicesindaco e assessore allo sport Fabrizio Rossi -. Voglio mettere in evidenza a tutti la scadenza del 17 dicembre, per permettere l’esame della documentazione e una pronta emissione dei ristori”.