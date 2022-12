“Cooperazione e sport”: un bando per dare vita a cooperative sportive

Sarà presentato martedì 13 dicembre, alle 18, nella sede della cooperativa Uscita di Sicurezza a Grosseto, in via Giordania 183, il bando “Cooperazione e sport“, promosso da Fondazione Noi – Legacoop Toscana, per la creazione di nuove cooperative sportive o per la trasformazione di società sportive in cooperative. Un modo per fare squadra e trasformare una società sportiva in un’impresa di tutti, in grado di unire atleti, allenatori, sostenitori, volontari e tifosi.

Per presentare domanda ci sarà tempo fino al 18 febbraio 2023. Il bando, che dà anche la possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto non inferiore a 5mila euro o a prestiti a tasso agevolato per l’acquisto di immobilizzazioni materiali fino a un massimo di 50mila euro, vuole rappresentare un cambiamento concreto nel mondo sportivo, per tutte quelle cooperative che svolgono attività sportiva in modo diretto con soci e utenti delle attività o con lavoratori impiegati. O ancora alle cooperative che forniscano supporto a un gruppo di società sportive dilettantistiche in determinati ambiti di attività.

Possono partecipare al bando società sportive o persone fisiche che vogliono realizzare una società cooperativa sportiva o un’impresa cooperativa di supporto all’attività di società sportive toscane. Nel dettaglio, sono ammessi gruppi di almeno tre persone fisiche, nel caso di progetti di cooperative sportive, o ancora gruppi di almeno nove soggetti tra persone fisiche e giuridiche nel caso di progetti di cooperative di supporto all’attività di società sportive.

I gruppi selezionati avranno accesso a un percorso di accelerazione che li accompagnerà nella creazione del business plan della futura cooperativa. Oltre a questo, si potrà avere poi la consulenza e il supporto per la redazione dello statuto sociale; il pagamento delle spese di costituzione; il pagamento dei servizi di consulenza del lavoro, amministrativi e contabili per il primo anno di attività; il contributo a fondo perduto non inferiore a 5mila euro e la possibilità di prestito a tasso agevolato per l’acquisto di immobilizzazioni materiali fino a un massimo di 50mila euro.

Tutte le informazioni su: https://www.fondazionenoi.it/progetti/bando-sport/