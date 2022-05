Contributi in ambito sociale, socio assistenziale e sociosanitario: pubblicato bando del Comune

Nell’albo online e sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione” Bandi e graduatorie” – “Politiche della casa e del sociale”, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2022 in ambito sociale, socio assistenziale e sociosanitario.

A questo link è possibile prendere visione del testo: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/. Collegandosi a questa pagina, sarà possibile individuare tutti i requisiti e ogni dettaglio per la partecipazione al bando.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda, utilizzando l’apposita modulistica, esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le ore 23,59 del 20 giugno 2022. Nell’oggetto della Pec dovrà essere obbligatoriamente indicato, pena l’irricevibilità dell’istanza, “Partecipazione avviso contributi ambito sociale”.

Uno stesso soggetto può presentare più progetti, purché gli stessi riguardino ambiti di attività diverse e non sovrapponibili. I cittadini potranno ricevere le informazioni relative all’avviso dei Servizi sociali del Comune utilizzando la casella mail servizi.sociali@comune.grosseto.it o telefonando ai numeri 0564.488863 o 0564.488854.